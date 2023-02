Mernap Faenza

1

X Martiri Ferrara

1

FAENZA: Pagliai, Albu Constantin, Ferri, Argnani, Cedrini, Ferrara, Gardi, Grelle, Maski, Rezki, El Oirraq, Tronconi. All.: Ghera

RETI: 3’ pt Forti, 16’ st Cedrini

Emozionante pari per la Mernap contro il X Martiri Ferrara, anche se ai faentini restano le recriminazioni aver sbagliato nel finale il gol della vittoria con Ferri. Ospiti in vantaggio al 3’ con Forti poi sono i manfredi a creare le occasioni più pericolose, ma vengono premiati solo al 16’ della ripresa quando Cedrini con una deviazione segna il gol della parità. Nel prossimo turno i faentini saranno impegnati sabato alle 15 con il Forlì, seconda forza del girone. Con una vittoria i faentini si porterebbero a due soli punti dal secondo posto. I risultati della 4ª di ritorno: C. a 5 Rimini – C. a 5 Forlì 2-2; Due G Futsal Parma – Santa Sofia 5-3; Mernap Faenza – X Martiri Ferrara 1-1; Montale Football Five – Polisportiva Villafontana 5-3; Bagnolo C. a 5 – Futsal Sassuolo. Riposa: Baraccaluga Classifica: Bagnolo C. a 5* 34; C. a 5 Forlì 29; Futsal Sassuolo* 27; Mernap Faenza* 23; Polisportiva Villafontana e X Martiri Ferrara 22; Baraccaluga* e Due G Futsal Parma 19; Calcio a 5 Rimini 14; Montale Football Five 9; Santa Sofia 0. * già riposato