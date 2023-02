Mernap corsara, ne fa 6 alla capolista Bagnolo

Colpo grosso della Mernap Faenza che supera 6-4 (di Maski (2), Cedrini, Gardi, El Oirraq e Argnani le reti) la capolista Bagnolo infliggendole il primo ko casalingo. Un risultato che sommato alla sconfitta del Calcio a 5 Forlì porta i faentini al terzo posto a tre soli punti dai forlivesi che hanno però giocato una partita in più. Nel prossimo turno la Mernap è attesa dallo scontro diretto con il Sassuolo, match in programma sabato alle 15 al PalaCattani. Risultati: Calcio a 5 Forlì – X Martiri Ferrara 1-5; Calcio a 5 Rimini – Montale Football Five 3-2; Futsal Sassuolo – Baraccaluga 4-6; Bagnolo Calcio a 5 – Mernap Faenza 4-6; Santa Sofia - Polisportiva Villafontana 4-6. Riposa: Due G Futsal Parma Classifica: Bagnolo Calcio a 5* 40; Calcio a 5 Forlì 33; Mernap Faenza* e Futsal Sassuolo* 30; Polisportiva Villafontana e Baraccaluga* 28; X Martiri Ferrara* 25; Due G Futsal Parma* 22; Calcio a 5 Rimini* 17; Montale Football Five 9; Santa Sofia 0. * già riposato