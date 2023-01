Mernap Faenza, sabato Final Four di Coppa Italia contro Parma

Nel week end la Mernap Faenza (foto) giocherà a Sassuolo la final four della Coppa Italia di serie C1 con la vincente che rappresenterà l’Emilia Romagna nella fase nazionale della coppa. Sabato alle 15 i faentini affronteranno la Due G Futsal Parma, mentre nell’altra semifinale si incroceranno il X Martiri Ferrara e il Bagnolo Calcio a 5. Domenica alle 15 è in programma la finale. La Mernap arriva all’appuntamento in ottima forma, dopo aver vinto tutte e tre le partite della fase a gironi, ruolino di marcia che non è riuscito ad ottenere nessuna delle altre formazioni emiliano romagnole. Il campionato di serie C1 riprenderà invece sabato 14 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno e la Mernap, quarta in classifica, farà visita al Baraccaluga.