Mernap, in semifinale vince Parma ai rigori

Sfiora l’impresa la Mernap Faenza alle Final Four di Coppa Italia di serie C1, in corso di svolgimento a Salsomaggiore, ma alla fine la formazione manfreda deve arrendersi 3-1 ai rigori al Due G Futsal Parma, dopo la parità (2-2) alla fine dei tempi regolamentari. La parità dura praticamente un tempo ma nel recupero della prima frazione (31’) Parma sblocca il risultato con Bonini sugli sviluppi di un calcio di punizione, la cui marcatura consente ai ducali di andare al riposo in vantaggio.

Più occasioni invece nella ripresa decisamente più vivace: al 6’ è Grelle a riequilibrare il risultato grazie ad una precisa conclusione sul secondo palo che porta la Mernap sul 1-1. Il raddoppio del Parma tuttavia arriva dopo 2’ con Ben Saad che da posizione ravvicinata appoggia in rete con freddezza. Entra El Oirraq con Caria portiere di movimento e la partita cambia volto la Mernap colpisce due volte il palo e una volta la traversa con Cedrini e con Argnani.

Al 24’ poi è nuovamente un tiro di Grelle a tenere in gioco i faentini con una bella conclusione all’incrocio che va a pareggiare i conti. Tutto, insomma, è da rifare. Il risultato non cambia più e così servono dei calci di rigore per decretare la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia. Dal dischetto per la Mernap segna solo Ferrara, sbagliano invece Grelle e Argnani. Più precisi i gialloblu, che vanno a segno con Bonini, Massaro e Ben Saad.

La parata di Montanari su El Oirraq si rileva decisiva: vale dunque l’eliminazione dei manfredi e la qualificazione del Parma alla finalissima. La Due G Parma ha schierato Montanari, Cavalli, Ciobanu, Fazio, Massaro, Serna Lopez, Ben Saad, Bonini, Falcone, Uggini, Hassanein, Mora Lopez (allenatore Morelli).

La Mernap Faenza è scesa in campo con Pagliai, Ferrara, Gardi, Rezki, Albu Constantin, Argnani, Grelle, Caria, Maski, El Oirraq, Franceschini, Cedrini, Negri (allenatore Ghera).

u.b.