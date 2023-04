Mernap, ora la pausa Poi inizierà la corsa verso la B

Partirà sabato 15 aprile la corsa della Mernap verso la serie B. I faentini, terzi classificati in C1, ospiteranno alle 15 al PalaCattani il Futsal Sassuolo, gara unica che decreterà la squadra dell’Emilia Romagna che prenderà parte agli spareggi nazionali. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, ci saranno i supplementari e in caso di ulteriore parità, saranno i faentini a passare il turno grazie alla miglior posizione in campionato.

La vincente affronterà sabato 22 alle 15 in trasferta il Calcio a 5 Forlì, testa di serie degli spareggi promozione essendo arrivata seconda alle spalle della Bagnolese, vincitrice del campionato.

La formula degli spareggi nazionali non è stata ancora resa nota. L’ingresso alla partita sarà gratuito, così da richiamare il maggior numero di tifosi possibili.