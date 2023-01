Mernap, solo un pari E il secondo posto si allontana

Inizia con l’amaro in bocca il girone di ritorno della Mernap. In casa del Baraccaluga i faentini non riescono ad andare oltre il 2-2 (di Grelle e Gardi le reti dei romagnoli) perdendo contatto dal secondo posto, distante tre punti. Un risultato figlio anche dei problemi fisici con cui la squadra ha dovuto convivere. Nel weekend la Mernap riposerà e ritornerà in campo sabato 28 gennaio alle 15.30 in casa della Polisportiva Villafontana. Classifica: Bagnolo Calcio a 5 28; Calcio a 5 Forlì 25; Futsal Sassuolo* 21; Mernap Faenza e Polisportiva Villafontana 19; X Martiri Ferrara 18; Due G Futsal Parma 16; Baraccaluga e Calcio a 5 Rimini 13; Montale Football Five 3; Santa Sofia 0. * ha già riposato