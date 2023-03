Milena Baldassarri continua a vincere con la Ginnastica Fabriano

Nessuna sorpresa neanche nella terza prova del campionato italiano di ginnastica ritmica disputatasi a Desio sabato scorso, vinta dalla Ginnastica Fabriano, sempre più favorita per la conquista del settimo scudetto consecutivo. La squadra capitanata dalla ravennate Milena Baldassarri (scesa in pedana nel cerchio), composta anche dalla campionessa del mondo Sofia Raffaeli, da Gaia Mancini e da Lorjen D’Ambrogio, ha chiuso in prima posizione con 121.950 punti, davanti alla Motto Viareggio, seconda con 121.650 e all’ASU di Udine, terza a quota 119.850. Fabriano si classifica quindi come prima per la Final Six di Torino in programma il 30 aprile dove sarà assegnato il titolo italiano. Prima Baldassarri sarà impegnata questo fine settimana nella tappa di World Cup a Sofia.