Milena Baldassarri protagonista

A caccia del settimo scudetto consecutivo. Inizia sabato da Cuneo il campionato italiano a squadre di ginnastica ritmica di serie A1 dove la ravennate Milena Baldassarri (foto) cercherà di far vincere alla sua Ginnastica Fabriano il settimo tricolore consecutivo. Un dominio destinato ad essere ancora più marcato, visto che insieme alla romagnola ci sarà ancora una volta Sofia Raffaeli, cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi mesi come dimostrano le medaglie vinte al Mondiale dello scorso settembre e il pass olimpico conquistato con largo anticipo. Fabriano si presenta da gran favorita; gareggeranno pure la Raffaello Motto Viareggio (che avrà nelle sue fila la tedesca Darja Varfolomeev vice campionessa iridata), la San Giorgio ’79 Desio, l’Armoni d’Abruzzo di Chieti, l’Udinese, la Polisportiva Varese, la Ginnastica Terranuova, la Ginnastica Ritmica Iris e le neopromosse Eurogymnica Torino e Polimnia Romana. Il campionato italiano prevede anche le tappe del 4 e 5 marzo ad Ancona e del 25 e 26 marzo a Desio per poi concludersi con la Final Six del 29 e 30 aprile a Torino. La serie A1 scenderà in pedana a Cuneo dalle 18.30 di sabato (diretta sul sito di La7). Domenica invece sarà la volta della Serie B che avrà inizio alle 10.30 dove sarà impegnata l’Endas Cervia, decisa a disputare una stagione da protagonista. Con il campionato italiano a squadre inizia per la Baldassarri un periodo molto intenso che si concluderà a fine agosto con il Mondiale di Valencia dove in palio ci saranno gli ultimi posti per le Olimpiadi di Parigi. Altro impegno internazionalel’Europeo di Baku in maggio; dal 9 all’11 giugno a Folgaria ci sarà invece in palio il titolo italiano individuale nella gara degli Assoluti.

l.d.f.