Molinaro pronto al rientro

Sarà all’insegna dell’amarcord il playoff dei Blacks. In semifinale i faentini incontreranno con tutta probabilità Ruvo di Puglia, ennesimo capitolo di una sfida infinita andata in scena già lo scorso maggio nei quarti di finale degli spareggi promozione e a gennaio nei quarti di finale di Coppa Italia, dove i faentini strapparono il pass per la Final Four. I precedenti sorridono ai Blacks, avanti 4-1, ma Ruvo di Puglia resta comunque una avversaria di grande valore. L’ufficialità dell’accoppiamento arriverà domenica sera ed infatti manca soltanto la matematica, perché la sconfitta dei pugliesi nel recupero in casa della capolista Luiss Roma ha portato Ruvo a quattro punti dalla vetta e a due da Roseto (seconda) a due giornate dal termine della regular season e con entrambe ha lo scontro diretto a sfavore.

Basta una vittoria di Roseto nelle due gare in calendario per certificare il terzo posto dei pugliesi, ma anche una vittoria di Ruvo per evitare un improbabile aggancio e sorpasso di Sant’Antimo. La serie playoff inizierà domenica 14 maggio a Faenza, stesso campo in cui si giocherà la seconda sfida di martedì 16. Venerdì 19 è in programma in Puglia gara 3, domenica 4 ancora a Ruvo l’eventuale gara 4 e mercoledì 24 l’eventuale gara 5 al PalaCattani. I Blacks però ora pensano soltanto a chiudere nel migliore dei modi la regular season nonostante abbiano già ottenuto matematicamente il secondo posto, e sono pronti a riabbracciare Lorenzo Molinaro, pal rientro dopo quattro mesi di stop per un problema alla schiena che lo ha costretto ad operarsi di ernia. L’ultimo incontro giocato dall’alapivot risale al 18 dicembre contro Empoli e domenica con Senigallia potrebbe ritornare a vestire la canotta faentina.

"Sono finalmente pronto dopo tanto tempo in cui ho lavorato da solo – spiega Molinaro - Ho testato un po’ il campo in allenamento e direi che ci siamo: adesso deve solo scegliere Garelli se farmi giocare o meno. Restare così tanto tempo fuori è stato sicuramente un po’ frustrante dal punto di vista personale, perché non sono riuscito a dare il contributo in gare importanti come ad esempio quelle con Rieti e la Coppa Italia, ma devo fare i complimenti ai miei compagni che hanno disputato un girone di ritorno fantastico. C’è un bel clima nello spogliatoio e ringrazio le tante persone hanno dimostrato il loro affetto in questo periodo in cui ero fuori dal campo. Ora voglio dare il mio contributo nei playoff dove ci presenteremo carichi e desiderosi di farci valere. Giocare in casa il primo turno sarà fondamentale, perché il PalaCattani sarà caldissimo come lo è stato lo scorso anno proprio durante i playoff".

