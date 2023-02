Monopoli: "Questa Consar è un grande gruppo"

"Bonitta è stato molto chiaro. Continuiamo a parlare di salvezza. Credo che sia la filosofia giusta. Poi, ovviamente, tutto quello che verrà in più, ci permetterà di fare una festa doppia, ma, adesso, dobbiamo pensare un set alla volta".

Natale Monopoli ha preso per mano la Consar Rcm. Due gare da titolare in altrettante sfide salvezza – a Brescia e in casa con Lagonegro – e il risultato è stato lo stesso, ovvero due successi pieni col massimo scarto. Gli ultimi 6 punti conquistati, hanno permesso alla formazione giallorossa di entrare in zona playoff e di portare a +8 il margine sulla zona retrocessione. Se in casa ravennate si continua a parlare di salvezza, i numeri dicono che si può ambire anche ad un traguardo diverso, magari quello ipotizzato in estate. Intanto, Monopoli è tornato sulla vittoria di sabato scorso contro Lagonegro. Vittoria caratterizzata da due aspetti tecnici molto evidenti: il gioco al centro e la difesa. "Il gioco dei centrali – ha proseguito il regista lagunare – aiuta sempre a smarcare un po’ le bande. È la base della pallavolo. Questo aspetto fa parte delle mie caratteristiche tecniche. Storicamente, nel corso della mia carriera, i centrali con cui ho giocato, si sono sempre trovati abbastanza bene. C’è da dire che, in squadra, abbiamo due centrali di qualità come Arasomwan e Comparoni. E, quando hai due centrali con queste doti, diventa tutto più facile".

Monopoli ha poi affrontato il tema della difesa: "Quando ti trovi di fronte una squadra che difende molto, diventa estremamente difficile venirne a capo. Abbiamo compiuto difese straordinarie che ci hanno permesso di ‘scavare’ quel break che poi ci ha consentito di portare a casa i set". E infine, l’aspetto personale: "Per quanto mi riguarda, mi sono messo a disposizione della squadra. L’ho sempre fatto in tutti questi anni. Adesso c’è bisogno che io giochi, ma c’è sempre Mancini in caso di necessità. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, è pronto lui ad entrare. Se, nel prosieguo del campionato, dovessi giocare io, bene. Ma, se dovesse giocare Mancini, sarebbe la stessa cosa. Questo è un grande gruppo. Sappiamo che dobbiamo dare tutti qualcosa per raggiungere la salvezza il prima possibile. Vincendo contro Lagonegro abbiamo compiuto un bel passo in avanti, ma non è finita, mancano ancora 6 partite. Quindi, testa bassa e... pensiamo a lavorare, giocando una partita alla volta".

La Consar si sta preparando per l’anticipo di sabato sera (alle 20.30) a Prata di Pordenone, in quello che diventa a tutti gli effetti uno scontro diretto per i playoff. Ravenna difende l’ottavo posto – l’ultimo che dà diritto al ‘post season’ – mentre i friulani, scavalcati proprio nell’ultimo turno, inseguono ad una sola lunghezza.

All’andata, con Coscione ancora in cabina di regia, i giallorossi vinsero 3-1.