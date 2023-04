Montalti davanti a tutti all’Adriatic di Cervia

Sabato 8 aprile il circuito Club Med Trophy 2023, che prevede la finale internazionale a Marbella, ha fatto tappa all’Adriatic Golf di Cervia. Il percorso romagnolo si è presentato in ottime condizioni permettendo ai giocatori di ottenere ottimi risultati. Nicola Montalti ha vinto la gara grazie a un giro in 75 colpi. In prima categoria Pietro Conti (40) ha preceduto Fabio Di Pietro (38) e Alfredo Sangiorgi (36). 40 punti anche per Gabrio Canali che, in seconda, ha superato Stefano Di Nezza e Gabriele Benelli, appaiati a quota 37. In terza la piemontese Nicole Mincke ha registrato il miglior punteggio netto assoluto, ben 43, contro il quale nulla hanno potuto Alessandro Fabbri (41) e Andrea Cottignola (40) alle sue spalle sul podio. Il giorno di Pasqua l’International Pairs ha unito agonismo a divertimento grazie alla formula a coppie. Cesare Vullo e Stefano Cavuto hanno battuto avversari e campo vincendo con 69 colpi. Alle loro spalle Enrico e Marco Neri seguiti da Alice e Lorenzo Montanari che hanno completato in 72 colpi, gli stessi del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Elisabetta Bertuzzi e Pietro Cavalli (47) hanno avuto la meglio su Alessia Moscatelli e Luca Franzetti, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche.

Andrea Ronchi