Mosaico a riposo e superato da Imola Sabato scontro diretto

Nei campionati cadetti di volley si sono disputate le gare della giornata numero 21. Al termine della regular season mancano 5 turni. In B maschile, la Pietro Pezzi Ravenna – priva di Taglioli e Ciccorossi – è uscita sconfitta al tiebreak 3-2 (25-23, 19-25, 25-21, 20-25, 15-12) dallo scontro diretto contro Sassuolo. I ravennati sono a +2 sulla zona retrocessione, ma se finisse oggi la regular season, si renderebbe necessario un playout. Il tabellino: Cerquetti 3, Raggi 5, Giugni 7, Tapparo 1, Cardia 16, Minniti 7, Rossi, Rizzi 21, Camerani 13, Marchini (L); ne: Anconelli, Brunelli. In B1 femminile turno di riposo per il Mosaico Ravenna. Per effetto dei risultati delle inseguitrici, le ravennati sono scivolate al 4° posto, fuori zona playoff, scavalcate in classifica da Imola (3-0 contro Modena), ma non da Forlì (ko interno 2-3 contro Castelbellino). Sabato, al Palacosta, è in programma proprio lo scontro diretto con Imola.

Sulla panchina del Mosaico farà il proprio debutto il nuovo tecnico, Ciro Zoratti, che ha preso il posto dell’esonerato Mattia Focchi. In B2 femminile ha quasi dell’incredibile il ko 3-2 (28-26, 25-17, 15-25, 15-25, 15-12) dell’Olimpia Teodora Ravenna sul campo del fanalino di coda Monte Urano. Resta comunque a +10 sulla zona retrocessione. Il tabellino: Fusaroli 1, Monaco 18, Baravelli 8, Ghiberti 2, Bendoni 8, Balducci 18, Macchi (L1), Artioli (L2), Pioli 1, Comastri 6, Ravaglia, Piovaccari 12; ne: Ronchi, Munteanu.