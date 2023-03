Mosaico, continua la corsa verso i playoff

Dieci giornate alla fine, ma solo nove partite da giocare, perché una coinciderà con il turno di riposo. Il Mosaico (28 punti) non può fare troppi calcoli: pedale a tavoletta di qui alla fine, perché ad ogni battuta d’arresto la concorrenza (Imola in primis, ma anche Forlì, rispettivamente a 28 e 27 punti, ma con una partita in più da giocare) sarà in agguato per soffiare il terzo posto, ultimo utile per i playoff, visto che i primi due sembrano abbondantemente appaltati a Bologna (43) e Altino (37). Le imolesi, guidate in panchina dall’ex Nello Caliendo, sono parse in difficoltà, conquistando un solo punto nel match interno contro Cesena, sorta di mina vagante del girone.

In rialzo invece le quotazioni forlivesi (3-1 all’Altino). L’arrivo a Ravenna di Serena Ortolani ha sparigliato le carte. Ora il Mosaico non può più giocare a fare la neopromossa irriverente, ma ha messo la qualificazione alla post season come dichiarato obiettivo. La faentina, con il suo abituale numero 2 sulle spalle, ha fatto il suo esordio dal primo minuto sabato a Modena, dopo la mezza partita da subentrante, giocata nel week end precedente. Per lei 12 punti (41%) e un utilizzo parsimonioso da parte della regista Vingaretti che ha aperto il gioco soprattutto su Rubini (25 punti in tre soli set) che ha confermato, anche nel nuovo ruolo di banda ricevitrice, la buona condizione espressa durante tutta la stagione. Stasera (ore 21 Palestra Mattioli) le ragazze di Focchi affrontano l’altra formazione modenese che accompagna le concittadine nel fondo classifica. Un impegno sulla carta agevole per acquisire fiducia in vista della trasferta dell’11 marzo ad Altino che, insieme al derby contro Imola, costituirà la coppia di gare-chiave. Situazione intricata, in B2, per l’Olimpia Teodora che sabato scorso ha lasciato il passo al quotato Prato, sfiorando però la possibilità di portare a casa almeno un punto.

Anche la partita di domani a Castenaso alle 18.30 si presenta chiusa nel pronostico. Le ragazze di Marone dovranno costruire dal turno successivo, su un calendario più abbordabile, un percorso salvezza che vedrà una lotta serrata con almeno altre 4 formazioni in cerca di due pass per la prossima B2. Probabili, infine, contatti a breve fra le due società per l’organizzazione dei prossimi campionati, soprattutto a livello giovanile, dove una collaborazione fra i due poli può determinare ambienti stimolanti per le varie giovanissime che si stanno mettendo in luce e impedire la fuoriuscita dei talenti migliori, come è avvenuto l’estate scorsa. Per la B maschile, la Pietro Pezzi ospita oggi alle 17 al PalaMattioli i mantovani dell’Asola Remedello.

Marco Ortolani