Mosaico e Teodora, estate ad alto Risiko

Le giovanissime del Mosaico hanno ben figurato nella finale nazionale Under14 disputatasi nei giorni scorsi a Campobasso. Il 10° posto finale garantisce una continuità del vivaio ravennate ad alto livello, nel gruppo che sta alle spalle dei 3 o 4 club italiani che fanno del settore giovanile e della costruzione di giovani talenti il core businnes della propria attività sportiva (ad esempio le piemontesi del Chieri e le vicentine del Torri che disputeranno la finale). Intanto anche a Ravenna le giovani sono al centro degli interessi societari.

Il Mosaico, che ha ormai definito la rosa per una stagione di B1 che si annuncia di vertice, intende dare il meritato sbocco al gruppo under18 che, con la guida di Manù Benelli, ha vinto la fase provinciale e ben figurato in quella regionale. Respinta la proposta di rilevare il titolo di B2 dell’Olimpia, i dirigenti del Mosaico hanno cercato sul mercato un titolo di serie C (la serie C dell’Academy sarà destinata ad altre atlete). La ricerca non ha avuto esito, ma si è trovata a prezzi "di saldo" il titolo di B2 di una società trentina che intendeva rinunciarvi. A questo punto sono state destinate a questo campionato le atlete che non rientrano nei progetto B1, oltre alle under18, con guida tecnica che sarà del reintegrato Focchi. Un extra-budget di diverse decine di migliaia di euro che sembra sottintendere la stabilizzazione della proprietà veneta sulla piazza ravennate, che si era temuta transitoria. La scelta ha impattato anche sull’Olimpia Teodora, che parteciperà allo stesso campionato di B2 (con guida di Dominico e Max Rinieri) e dovrà contendere alle "cugine" le atlete della stessa fascia. Sarà necessario "pescare" qualche rinforzo fuori città per proseguire il progetto tecnico di crescita. Il coach della parte finale della stagione scorsa del Mosaico, Ciro Zoratti, potrebbe finire sulla panchina dell’Irlanda, nazione desiderosa di costruirsi una visibilità pallavolistica finora totalmente assente. Serena Ortolani, altro acquisto del Mosaico per le fasi finali della scorsa stagione, ha invece deciso di rientrare ad alto livello nel San Giovanni Marignano, che disputerà la serie A2. Gli appassionati seguono, infine, con interesse le vicende delle nazionali italiane nella VNL.

Per il quarto di finale femminile, in programma ad Arlington (Texas) fra Italia e Turchia, il Comitato Fipav di Ravenna ha organizzato una visione su schermo gigante al Bagno La Plage di Lido Adriano, invitando tutte le società della provincia. Il programma prevede nel tardo pomeriggio beach volley per le giovanissime, una cena a prezzi "giovani" e un prepartita con intervista ad un’ex azzurra (il nome non è stato reso noto) prima della visione della partita in diretta TV.

Marco Ortolani