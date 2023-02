Mosaico, obiettivo playoff

Lo scorso fine settimana sono ripresi i campionati di Serie B di volley, dopo la sosta dedicata alle finali di Coppa Italia. In B1 il Mosaico ha colto due punti dalla trasferta di Corridonia, mantenendo il terzo posto in classifica, l’ultimo utile per la partecipazione ai playoff, a cui accederanno complessivamente 15 squadre (3 per girone) con cinque posti in palio per la A2 del prossimo anno. Le ambizioni della formazione ravennate escono rafforzate dalla decisione della società di inserire nello staff tecnico il 33enne pisano Martino Volpini, lo scorso anno head coach a Casalmaggiore. "La nostra – commenta Paolo Engaldini della proprietà veneta – è una società neopromossa che cerca di strutturarsi e di accrescere le proprie ambizioni, ma attualmente si basa sull’eroico lavoro di poche persone, guidate da Daniele Ricci, ed era necessario un rinforzo".

"Siamo molto soddisfatti – riprende Engaldini – del lavoro di coach Focchi, soprattutto sulle più giovani, che sa lanciare in campo con coraggio; è in società da molto tempo e conosce tutte le dinamiche di crescita anche del vivaio; il vice Ercolessi, poi, mette la sua eccezionale esperienza soprattutto al servizio della parte fisica. Ma abbiamo colto l’opportunità di Volpini, che non aveva trovato l’accordo con alcune società con cui era in trattativa, per inserirlo nel nostro progetto che si muove sull’asse fra Chioggia (dove una "gemellata" del Mosaico gioca in B2) e Ravenna.

Nominalmente sarà il Direttore Tecnico, con ruoli legati soprattutto al supporto di Focchi nella preparazione a video delle partite e dei vari momenti dell’allenamento, oltre ad una presenza importante nel gruppo squadra durante le trasferte. Ha già parlato con il coach e penso che, per carattere, si sia posto alla squadra con l’umiltà giusta". Nuove ambizioni? "La squadra sta facendo molto bene. Nella parte iniziale di stagione i risultati ci hanno portato nelle prime posizioni, prima di un rallentamento a gennaio (due sconfitte consecutive, ndr). Ma l’obiettivo dei playoff è ancora alla nostra portata". "E non escludo – conclude Engaldini – che si possa fare ancora qualcosa sul mercato, per arrivare pronti alla fine della stagione".

Dal versante Olimpia Teodora sono giunti altri tre punti preziosi a Pagliare del Tronto (3-1 in scioltezza, dopo un primo set disastroso) per un cammino-salvezza che si è fatto più agevole nelle ultime uscite

Marco Ortolani