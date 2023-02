Mosaico, Ortolani pronta al debutto

Il Mosaico Ravenna mette nel mirino il fondamentale impegno di domenica a Bologna. Le ragazze di Focchi dovranno reagire alla pessima performance di sabato scorso in cui hanno ceduto la posta in casa al Clementina. In tale occasione non si è avuto l’atteso esordio di Serena Ortolani, che si è limitata ad alcuni movimenti durante il prepartita, senza saltare, per non affrettare il rientro dopo 10 mesi di inattività. Domenica, sul campo della capoclassifica, il Mosaico dovrà dare la caccia a punti importanti per la volata playoff e anche mettersi alla prova contro un’avversaria di grande qualità. Ortolani potrebbe entrare per qualche fase di gioco e Focchi potrebbe recuperare anche Giardi. Con la sconfitta del Mosaico la classifica si è molto compattata e ora, al terzo posto, ambiscono, oltre alle ravennati, anche Imola, Forlì, Corridonia e Trevi. Solo una bella figura, ma senza punti, per l’Olimpia Teodora contro il Riccione nel girone G di B2. Complice qualche assenza le ragazze di Marone hanno combattuto in tutti e tre i set giocati, ma senza riuscire ad aggiudicarsene nemmeno uno; prossima gara a Pontedera.

Marco Ortolani