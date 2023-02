Mosaico Ravenna, acquisto a sorpresa: torna in campo Serena Ortolani

Colpo di mercato di grande risonanza per il Mosaico Ravenna. Per la seconda parte di stagione la squadra di Focchi potrà contare su Serena Ortolani, 36enne faentina dallo spettacolare curriculum, ricchissimo di titoli ottenuti sia con i club (4 scudetti e 3 Champions) che con la Nazionale (2 ori europei e 1 argento mondiale, per limitarsi ai majors).

Serena Ortolani torna dunque nella ’sua’ Ravenna, città dove ha iniziato la carriera nel 2000, nell’Olimpia Teodora di serie A1, proveniente dalla vivace attività di base della piccola Reda, nel faentino. Dopo oltre 20 anni di top club (Bergamo, Monza, Busto, Pesaro, Casalmaggiore, Conegliano, Perugia), Serena è rientrata in Romagna nel 2021, a San Giovanni Marignano in A2, dove ha chiuso anzitempo la scorsa stagione, rientrando solo per la finale di Coppa Italia.

Con questo tesseramento il Mosaico scopre le carte: l’obiettivo non può che essere la conquista dei playoff, per i quali andrà difeso l’attuale terzo posto. Il ds Ricci commenta soddisfatto il colpo di mercato: "Seguivamo Serena da qualche tempo. Le nostre esigenze di potenziare il reparto delle schiacciatrici sono venute incontro alle sue, di proseguire l’attività ad un certo livello. Ieri (giovedì, ndr) Serena ha fatto le visite e il primo allenamento e domani sarà sicuramente in campo". A questo punto "deciderà Focchi se schierarla in posto 4 o in posto 2 (con eventuale spostamento di Rubini nel ruolo di ricevitrice, ndr), ma il suo impiego è subito necessario, anche perché mancherà Giardi per un problema fisico che stiamo valutando e che potrebbe farle saltare qualche partita". Insomma, la 36enne scenderà subito in campo domani alle 18 contro Ancona per dare una mano alle sue nuove compagne di squadra.

"Sono certo – prosegue Ricci nel suo ragionamento su questa importante operazione –, che una giocatrice così esperta, oltre che un contributo personale, saprà dare una scossa a tutta la squadra che, nelle ultime settimane, ha avuto un certo calo di rendimento".

Nella rosa del Mosaico Ravenna Serena Ortolani sarà la seconda giocatrice-mamma, dopo Giorgia Vingaretti. La 36enne Ortolani è infatti moglie dell’allenatore della Nazionale femminile Davide Mazzanti (con il quale ha condiviso 2 scudetti e molte presenze in azzurro) e madre di Gaia, nata nel 2013.

Marco Ortolani