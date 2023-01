"Mosaico, ti seguo ancora, anche da lontano"

La palestra nella piazza di Punta Marina è, da alcuni anni, il regno di Manù Benelli. E’ qui che attende che le ragazze della Academy-Mosaico di serie C arrivino per l’allenamento serale. "E’ una palestra bella e luminosa – illustra la Benelli – ce la siamo un po’ personalizzata, facendo qualche lavoretto per renderla più accogliente. Ci sentiamo un po’ a casa. Lavorare con le giovani, accompagnare la loro voglia di entrare nel mondo dei grandi, mi dà uno stimolo eccezionale, anche superiore a quello che provavo quando guidavo squadre di vertice. Un errore che fecero i miei allenatori e che cercherò di non ripetere è quello di non dir loro abbastanza volte che sono brave". In questo week end si gioca a Bologna la finale di Coppa Italia e Manù sembrerebbe la persona giusta per parlare di questa competizione, che ha vinto 5 volte sulle 6 complessive conquistate dall’Olimpia (entrò in rosa a 17 anni, l’anno dopo la prima vittoria del 1980, l’unica giocatasi a Ravenna nella palestra Morigia, che aprì la strada agli 11 scudetti consecutivi).

Ma Manù ci sorprende: "In realtà – ammette la leggendaria capitana delle Imperatrici – i ricordi sono pochi, perché la Final Four, a quel tempo, si giocava a tarda primavera, dopo l’assegnazione dello scudetto. Noi arrivavamo svuotate di energie, completamente cotte e con la previsione di partire di lì a poco per la Nazionale. Giocavamo per inerzia. Ricordo l’edizione del 1988 che arrivò dopo Coppa dei Campioni e Scudetto. Cercammo la tripletta, ma non riuscimmo a farcela (vinse il Bari nella finale giocata in casa, ndr). Penso che se, anche a quel tempo, la Coppa si fosse assegnata in inverno come si fa adesso, ne avremmo vinte anche di più, arrivandoci con le motivazioni al massimo". "Però – aggiunge – mi stimolava il meccanismo della Final Four di due giorni. Le squadre alloggiavano assieme ed era interessante vedere come fossero organizzate le altre squadre anche fuori dal campo, la loro disciplina, le loro regole, le abitudini".

Segue ancora il volley? "Sono chiamata spesso in giro per vari impegni, soprattutto in Lombardia, comprese le presentazioni del mio libro (’Fuori dal corpo’, ndr) e quindi non riesco mai a seguire dal vivo il nostro Mosaico di B1, su cui comunque coach Focchi mi ragguaglia puntualmente. L’alto livello lo seguo soprattutto in Tv e grazie alle persone dell’ambiente. Oggi a Bologna ci sarò". Le ragazzine in campo reclamano la loro guida e Manù le raggiunge. Chiediamo: "Ma ve l’hanno raccontato chi è stata e cos’ha vinto la vostra allenatrice?". Gli sguardi perplessi ("Sì, qualcosa sappiamo…") ci lasciano convinti che la più straordinaria storia sportiva della nostra città meriti di essere tramandata con più grinta. Un museo del volley con cimeli, maglie, foto, ritagli di giornale, audiovisivi, è forse qualcosa che Ravenna potrebbe inserire fra le sue mille bellezze. Qualcuno ci sta già pensando.

Marco Ortolani