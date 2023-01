Musso: "Forlì imbattibile? No, siamo capaci di tutto"

Uno degli ex della sfida di domenica prossima al Pala de André, nonché il sorvegliato speciale da parte della difesa ospite, sarà il capitano dell’OraSì Bernardo Musso. Con la maglia biancorossa Musso ha giocato per una sola stagione, nell’allora Fulgor Libertas, nel 2012-13 in Legadue, viaggiando a una media di oltre 11 punti, 3 rimbalzi e 2 assist e contribuendo a portare la squadra ai playoff. "Ho un bellissimo ricordo di Forlì - racconta Musso -. Abbiamo fatto molto bene nonostante i problemi economici che sono venuti fuori a metà stagione. Il gruppo era rimasto unito anche nelle difficoltà e ricordo che tra noi giocatori si era creato un bel rapporto di amicizia, soprattutto con Nicola Natali, Nicolò Basile e Terrence Roderick. Siamo stati eliminati da Brescia ai quarti di finale playoff, ma per una squadra che non aveva ambizioni è stata una stagione molto positiva".

Avendo vestito tante maglie nella sua lunga carriera, il capitano dell’OraSì è abituato a giocare contro le sue vecchie squadre e non si fa condizionare dalle emozioni. "Nonostante abbia già giocato tante volte contro Forlì, quando la sento nominare mi vengono alla mente soltanto i bei ricordi. Quindi prima della partita c’è sempre un po’ di emozione, ma quando entro in campo voglio soltanto fare il mio dovere e voglio vincere per i miei colori".

Dopo Cividale Musso aveva bacchettato il gruppo, puntando il dito sulla scarsa capacità di reazione alle difficoltà. Dopo Nardò invece, solo belle parole per i compagni. "La risposta è stata ottima. Credo che oltre ad avere ottenuto i due punti di cui avevamo bisogno, abbiamo fatto una buona partita di squadra. Siamo in un buon momento – sottolinea il capitano –. Due buone partite su tre lo testimoniano. Adesso dobbiamo dimostrarlo anche contro Forlì".

Questa OraSì è matura per battere una big? Musso la pensa così: "Con l’ultima partita abbiamo confermato di poter competere contro qualunque tipo di squadra, come avevamo già dimostrato in passato. Ricordo le partite con Cento e Udine, tirate fino all’ultimo. In definitiva non ho dubbi sul fatto che siamo competitivi, il prossimo passo sarà battere una big e ci proveremo". Forlì eccelle in quasi tutte le voci statistiche. Forte a rimbalzo, concreta in attacco e solida in difesa, la formazione allenata da Antimo Martino è lunga, dotata di talento ed esperienza, una vera corazzata. L’OraSì dovrà essere quasi perfetta per riuscire a vincere, limitando al massimo gli errori come ha fatto a Nardò.

"La chiave sarà il nostro gioco di squadra - afferma Musso -. Non dobbiamo pensare a loro, sappiamo benissimo che sono dodici giocatori dotati di talento, che hanno punti nelle mani, che possono correre come tirare da tre. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, facendo bene le cose che sappiamo fare. Quando ci siamo riusciti, abbiamo sempre fatto bene". Sarà derby anche sugli spalti. Il rinnovato entusiasmo dettato dagli eccellenti risultati porterà molti tifosi forlivesi al Pala de Andrè, dunque sarà necessaria tutta la spinta del pubblico giallorosso per pareggiare la differenza di potenziale in campo. "Il pubblico sarà fondamentale - conclude Musso -. Faccio un appello affinché i nostri tifosi vengano a darci quella spinta che ci serve per prenderci questi due punti, come hanno sempre fatto".

Stefano Pece