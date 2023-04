Nei playoff di serie C derby tra Cervia e Massa Fenix contro Eurotec Bologna

È tempo di playoff nel campionato serie di C femminile con tre ravennati che punteranno alla promozione. Il sipario sulla post season si alzerà dopo la pausa pasquale. Nei playoff tra le prime classificate dei quattro gironi, spicca il derby tra Cervia e Massa Volley serie al meglio delle tre partite (si gioca il 15, il 22 ed eventualmente il 29 aprile) dove la vincente salirà in B2 insieme alla vincitrice della sfida tra Soliera Volley e Texcart Modena. Le perdenti avranno ancora una chance di promozione disputando una seconda fase di spareggi dove incroceranno le seconde e le terze. Nei playoff tra seconde e terze classificate c’è la Fenix Faenza che affronterà l’Eurotec Bologna negli ottavi (15 e 22 aprile) ed eventualmente una tra Energia Parma e Datamec Bologna nei quarti (29 aprile6 maggio). La qualificata troverà in semifinale una tra Cervia e Massa (13 e 20 maggio) e la vincente di questo incontro disputerà la finale per salire in B2 (2731 maggio e 3 giugno) contro una tra Emanuel Riviera Volley Rimini, Cavezzo, Everton Volley Reggio Emilia e San Michelese Modena tra le secondeterze e la perdente tra le Soliera Volley e Texcart Modena. La Fenix ha chiuso la stagione regolare vincendo 3-2 in casa del Retina Cattolica.