Nel fine settimana al PalaCattani di Faenza i regionali di scherma

Sabato e domenica oltre 350 giovani schermidori dai 10 ai 14 anni saliranno sul campo gara allestito al Palacattani di Faenza per contendersi i titoli regionali nelle rispettive categorie. Il Circolo Scherma Placci di Faenza organizza infatti, dopo il successo dello scorso anno, il Campionato Regionale under 14 per le tre specialità della scherma: spada, fioretto e sciabola. Inoltre, per la prima volta in un campionato regionale, si svolgerà la prova di integrata di scherma paralimpica. Si tratta di una competizione che vede i giovani atleti di 10 anni salire sulla sedia a rotelle e mettersi alla prova con coetanei con disabilità fisica. L’evento è aperto al pubblico e con ingresso libero, ed è l’occasione per i faentini di vedere la scherma dal vivo, e scoprire la differenza tra le tre specialità.