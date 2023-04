Nel fine settimana iniziano i playoff

Nel prossimo fine settimana scattano i playoff – e relativi playout – di Seconda Categoria, torneo che per la prima volta agli spareggi promozione legati al girone, farà seguire una seconda fase regionale che porterà alle sei vincenti finali praticamente un posto nella prossima Prima. Si inizia domenica con le semifinali di girone che si disputano in gara unica in casa della formazione meglio piazzata al termine della stagione: in caso di parità al 90’ verranno effettuati due tempi supplementari di 15’ l’uno e in caso di ulteriore parità sarà la formazione meglio piazzata al termine della regular season a raggiungere la seconda fase. Nel caso dei due gironi (I e M) che vedono impegnate le squadre ravennati, si disputerà una sola semifinale, quella del girone M che vedrà in campo il San Zaccaria del bomber Nicola Montanari Gatti (foto) contro il Low Street Ponte Nuovo. Tra queste due formazioni chi vince passerà alla finale di girone, nella quale affronterà il Modigliana, già qualificato. Ugualmente nel girone I sono già in finale il Tozzona Pedagna e il Real Faenza. Il 7 maggio si giocheranno le finali di girone, in casa delle formazioni meglio piazzate, dunque a Imola, il Tozzona ospita il Real Faenza mentre il Modigliana aspetta tra le mura amiche del "Cimatti" la vincente tra il San Zaccaria e il Low Street. In caso di parità al 90’ di disputeranno i supplementari e, anche in finale, in caso di ulteriore parità, vincerà la formazione meglio piazzata in campionato. Le novità: tra le vincenti dei playoff dei 13 gironi di Seconda dell’Emilia-Romagna, verrà stilata una graduatoria che elimina la 13ª piazzata. Le prime 12 tra le vincitrici dei playoff, verranno accoppiate in un sorteggioe disputeranno una gara unica che porterà in Prima le vincenti.

u.b.