Nel judo Riccardo Casella è terzo nelle qualificazioni del Campionato Cadetti

Si sono svolte a Castel Maggiore al centro federale Fijlkam le qualificazioni regionali Campionato Italiano Cadetti. In gara erano presenti 110 atleti. L’atleta Riccardo Casella- kg 66 - del team romagna judo Lugo si è distinto vincendo numerosi incontri, classificandosi terzo e staccando così il pass per la finale che si svolgerà a Taranto sabato 18 marzo. "Molto soddisfatto" si è detto il Maestro Paolo Berretti che ha visto realizzarsi il suo impegno nella preparazione dell’atleta. Il Team Romagna Judo svolge la sua attività a Lugo alla palestra eX Enal in via Emadi 20 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.45 in poi. A breve inizierà un corso di difesa personale. Attività anche a a Castel Bolognese al palazzetto dello sport in via Donati, il lunedì-marterdì e giovedì dalle 18. Info: 3477946028