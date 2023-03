Nel pattinaggio titolo regionale per Sara Bassetti

La Nuova Rinascita Ravenna ha gareggiato domenica a Forlì ai campionati regionali dove hanno preso parte un centinaio di atleti di nove società sportive. Sara Bassetti (Giovanissimi) ha vinto il titolo regionale nella destrezza, conquistando anche il bronzo nella cinque giri in linea e nella due giri sprint. Doppio argento per Sofia Savini (Esordienti) nella gara 2 giri sprint e 8 giri in linea; bronzo nella medesima categoria per Camilla Tramontani nella gara 2 giri sprint. Antonio D’Angelo (Esordienti) conquista il bronzo della cinque giri in linea. Per la Categoria Master, Andrea Bartolucci si è piazzato al secondo posto nella categoria Over 50. Nella Ragazzi 12, Cristiano Rossini si laurea campione regionale 2000 m a punti, Giacomo Bassetti ha vinto l’argento e Diego Cangiano il bronzo. Campione regionale è diventato anche Giacomo Bassetti nella gara crono contrapposto, dove Cristiano Rossini ha vinto l’argento e Diego Cangiano il bronzo. Doppio titolo regionale per Alice Tramontani (Ragazze) che vince la gara crono contrapposto e la gara 3000m a punti. Finale in bellezza con Filippo Zazzarini (Junior) che si aggiudica la gara 5000m a punti e si piazza al secondo posto nella gara crono contrapposto.