Nel salto ad ostacoli nuovo record di iscritti

Se per l’edizione 2022 si era parlato di un’adesione mai registrata prima quest’anno i Campionati, in programma da giovedì 20 a domenica 23 aprile, hanno battuto ogni record precedente con oltre 570 cavalieri iscritti. Un ‘sold out’ che premia lo sforzo organizzativo delle Siepi, lo storico circolo ippico di Cervia che per il terzo anno consecutivo ospita il massimo evento nazionale della disciplina

La formula di gara prevede le tre prove canoniche dei campionati, spalmate sui tre giorni della kermesse, mentre la prima giornata, giovedì, sarà dedicata ai percorsi di warm up e familiarizzazione. E ovviamente a scendere in campo sarà il meglio dell’equitazione azzurra.

Sono davvero molti i nomi eccellenti che si confronteranno sui percorsi disegnati dal numero uno dei direttori di campo, Uliano Vezzani, di ritorno dal Global tour di Miami e che sarà a Piazza di Siena per firmare i percorsi dello Csio romano. Tra i cavalieri in divisa scenderanno in campo: l’appuntato Filippo Bologni, l’agente Michael Cristofoletti, il caporal maggiore Guido Franchi, il primo aviere scelto Giampiero Garofalo, l’appuntato Emanuele Gaudiano, l’appuntato scelto QS Massimo Grossato, il primo graduato Giulia Martinengo Marquet, il primo graduato Filippo Martini Di Cigala, il graduato scelto Alberto Zorzi e la campionessa in carica l’agente della Polizia di Stato Francesca Ciriesi, che l’anno scorso ha vinto il titolo in sella a Cape Coral, quarta amazzone dal ’67 ad oggi a scrivere il suo nome nell’albo d’oro del Campionato Italiano assoluto.

E ancora lotteranno per aggiudicarsi i titoli nazionali e i correlati ambitissimi posti per Piazza di Siena: Natale Chiaudani, Piergiorgio Bucci, Antonio Alfonso, Michol del Signore, Antonio Garofalo, Emanuele Camilli, Ludovica Minoli, Francesco Turturiello, Omar Bonomelli. L’ingresso al centro è libero, per orari e classifiche si può consultare il sito: www.lesiepicervia.it. Sotto, l‘agente Francesca Ciriesi in azione su Cape Coral, vincitrici del Campionato Italiano Assoluto Seniores 2022 (foto di Fotoshopeventi di Mario Canteri).