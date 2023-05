Nel tennis tavolo Carlotta Ragazzini è terza in Montenegro

Continua l’ottimo momento di Carlotta Ragazzini, aggiudicatasi la medaglia di bronzo agli ITTF Montenegro Para Championships di Podgorica, manifestazione internazionale di tennis tavolo disputatasi lo scorso weekend. Un risultato che le permette conquistare punti preziosi nel ranking internazionale per conquistare la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2023. La faentina, in gara nella classe 3, ha chiuso al primo posto nella fase di qualificazione, sconfiggendo 3-0 la croata Marija Martinovic, 3-1 la brasiliana Thais Fraga Severo e 3-0 la serba Sanja Bogunovic. Nei quarti la 21enne faentina ha battuto per 3-1 la brasiliana Marliane Amaral Santos e in semifinale ha giocato allo pari con la croata Andela Muzinic, numero 2 al mondo e testa di serie numero 1, perdendo per 3-1.

Luca Del Favero