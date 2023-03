Nel Tennistavolo oro in Spagna per Carlotta Ragazzini

Grande vittoria per Carlotta Ragazzini, vincitrice della medaglia d’oro al Costa Brava Spanish Para Open, primo impegno agonistico del 2023 per la nazionale italiana, tenutosi in Spagna a Platja d’Aro. L’atleta paralimpica di tennistavolo, unica ad avere vinto l’oro nella spedizione azzurra, si è aggiudicata il titolo in classe 1-3 battendo in finale per 3-1 la brasiliana Thais Fraga Severo. La 21enne faentina ha perso il 1° set vincendo gli altri due. Nel quarto si è aggiudicata un autentico braccio di ferro terminato ancora ai vantaggi (12-14, 11-8, 11-3, 14-12). Nella fase a gironi aveva chiuso al secondo posto dietro alla compagna di squadra Giada Rossi, perdendo contro di lei 2-3 e battendo per 3-0 l’indiana Sonalben Manubhai Patel e la brasiliana Amaral Santos con lo stesso punteggio. In semifinale ha poi avuto la meglio per 3-1 sulla coreana Lee Mi Gyu, numero 3 della classifica mondiale e bronzo nelle ultime edizioni di Paralimpiadi e Mondiali. Per la Ragazzini questo è il terzo successo in ambito internazionale dopo quelli all’Open di Montenegro e di Repubblica Ceca del 2022.

Luca Del Favero