Nel volley la Fenix stende Russi nel derby nonostante le assenze

La Fenix Faenza si aggiudica il derby con il Russi Volley per 3-1 (25-22; 25-14; 21-25; 25-13) ritornando alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e chiudendo nel migliore dei modi una settimana all’insegna degli infortuni. Gorini, Goni e Solaroli erano infatti assenti per problemi fisici e tante giocatrici erano reduci dall’influenza. "Sono molto per la grande vittoria ottenuto grazie alla forza del gruppo – sottolinea coach Angelo Manca –. Stiamo vivendo un periodo complicato e venivamo da una settimana dove agli infortuni si sono sommati i problemi dovuti all’influenza e quindi questa partita poteva essere molto difficile. Le ragazze hanno però mostrato il cuore e questa è davvero una vittoria voluta fortemente. Quando si hanno queste motivazioni riescono molto bene anche i fondamentali di gioco". Nel prossimo turno la Fenix giocherà sabato alle 20.30 in casa del Flamigni Panettone Forlì.§ Classifica: Cervia 50; Emanuel Riviera Rimini 41; Fenix Faenza 40; Rainbow Forlimpopoli e Retina Cattolica 27; Russi 26; Gut Chemical Bellaria 24; Volley Academy Manu Benelli Ravenna 22; Vtr Sg Volley Rimini 17; Claus Volley Forlì 14; Flamigni Forlì e Rubicone In Volley 9.