Nel windsurf Francesco Forani si piazza 14° a Cadice

Francesco Forani, atleta dell’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, ha ottenuto un 14° posto nella categoria Under 19 all’International IQ Games 2023 di Cadice, gara internazionale di windsurf. Per lui una serie abbastanza costante di piazzamenti e una squalifica che ha purtroppo pesato sul bilancio finale. Con la kermesse andalusa, la stagione internazionale dei "windsurf volanti" (IQ Foils, ndr), specialità presente ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha ufficialmente aperto i battenti. "A Cadice Francesco si è espresso bene soprattutto con aria medio-leggera – l’analisi di coach Roberto Pierani - Questa regata era per noi una prova del lavoro invernale svolto, che si è dimostrato ottimo dal punto di vista fisico e mentale ma carente nel feeling con la tavola anche a causa delle poche uscite in mare. Ora qualche giorno di riposo e poi si torna al lavoro in vista dei prossimi appuntamenti". Francesco tornerà in gara a Campione del Garda i primi di aprile.