Ngapeth: "Consar, la classifica ora ci sorride"

Il 3-0 rifilato a Lagonegro nell’ultimo turno casalingo di sabato, ha permesso alla Consar di scavalcare Prata, di insediarsi all’8° posto e di entrare in piena zona playoff. I risultati della domenica hanno poi permesso ai giallorossi di conservare la posizione acquisita, a -1 dal 7° posto (Cuneo) e a -2 dal 6° (Bergamo). In chiave salvezza, i punti di margine sono diventati 8. Al termine della regular season mancano 6 turni, tre in casa (Cantù, Vibo, Grottazzolina) e tre fuori (Prata di Pordenone, Reggio Emilia, Porto Viro). Dopo un turno trascorso in panchina, anche per via di un problema alla schiena, Swan Ngapeth è tornato nello starting six, firmando 5 punti, di cui 4 in attacco (36% di positività), sobbarcandosi una buona fetta di ricezione (col 21% di colpi perfetti): "Quella di sabato era una partita molto importante per noi e per la nostra classifica. Ma era una partita importante, anche perché disputata davanti al nostro pubblico. L’ultimo precedente al Palacosta non era stato positivo, vista la sconfitta 0-3 contro Cuneo. E infatti, prima della gara contro Lagonegro, nello spogliatoio, ci siamo detti che avremmo dovuto vincere e convincere. Credo che l’obiettivo sia stato raggiunto, ed è per questo che siamo tutti molto contenti". Oltre che alle sapienti ‘mani’ di Monopoli, la Consar ha puntato forte sulla difesa per fiaccare la tenuta dei lucani.

"Avevamo preparato la partita contro Lagonegro – ha svelato Ngapeth – impostandola sul fondamentale della difesa, consapevoli del fatto che, gli attaccanti laterali dei nostri avversari erano molto prestanti fisicamente, ovvero alti e in grado di saltare parecchio. Sapevamo che avremmo dovuto produrre uno sforzo supplementare in difesa. La scorsa settimana, infatti, avevamo lavorato molto, e anche bene, su questo aspetto. Abbiamo solo raccolto i frutti di una settimana di lavoro intenso e mirato". Ritrovata la condizione, lo schiacciatore transalpino si è poi concesso una riflessione sulla classifica, in attesa di iniziare la marcia di avvicinamento al secondo anticipo consecutivo di sabato prossimo, alle 20.30, a Prata di Pordenone. "Sto abbastanza bene dal punto di vista fisico – ha concluso Swan Ngapeth – certo, ho fatto un po’ fatica in attacco, ma continuo il mio programma di lavoro anche in sala pesi. Dal punto di vista del morale di squadra, la vittoria contro Lagonegro ha fatto molto bene anche al morale del nostro gruppo. Guardando la classifica possiamo fare un bel respiro".