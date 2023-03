"Non ci nascondiamo: ora vogliamo i playoff"

Nel clan della Consar Rcm Ravenna non si è ancora spento l’eco del successo casalingo di domenica sera contro la capolista Vibo. Un 3-0 lontano dai più ottimistici pronostici, che ha entusiasmato il pubblico giallorosso. Coach Marco Bonitta non è stato colto del tutto di sorpresa: "Non avevo perso la speranza di vedere una partita da... coniglio nel cilindro. Ero infatti convinto che, prima o poi, dovesse uscire. È vero che, quando incontriamo avversari in grado di produrre un gioco di alto livello, ovvero meno sporco, abbiamo qualche chance in più. Contro Vibo, forse anche controtendenza, abbiamo iniziato bene, ma poi abbiamo anche continuato. Ed è stato questo il dato positivo. Sul 2-0 non ci siamo rilassati, nonostante avessimo già portato a casa un punto. Sono molto contento perché, è già da 2 settimane, che la squadra si sta allenando molto bene. Purtroppo, con Cantù non ce l’abbiamo fatta. Siamo tornati a giocare una gran bella pallavolo".

Raggiunta la salvezza matematica a 3 turni dalla conclusione della regular season, ora l’obiettivo dei playoff può essere reso manifesto: "Sì – ha confermato il tecnico ravennate – a questo punto, l’obiettivo diventa quello dei playoff. Si tratta di un ulteriore momento di crescita per il gruppo di ragazzi che alleno. Se la maturità e la lucidità che serviranno in questa nuova fase, ci consentiranno di non andare ‘fuori giri’, allora potremo davvero alzare l’asticella. Non abbiamo più scuse".

Dopo il pesante ko interno contro Cuneo, Bonitta ha rasserenato il gruppo: "Allenandosi bene, e continuando a farlo, prima o poi, qualcosa viene fuori. Ho cercato di far capire alla squadra che, la settimana di approccio al match di Cantù, avremmo dovuto ripeterla. Ci siamo allenati bene, trovando uno spirito agonistico importante. Ci siamo resi conto che Cantù aveva giocato una grande partita, potendo disporre di giocatori esperti e di categoria, e quindi abituati a gestire sfide contro avversari di un po’ più giovani e meno esperti. Vibo e Castellana Grotte giocano invece una pallavolo evoluta, a noi congeniale".

Al termine della regular season mancano 3 turni. Si comincia domenica contro Reggio Emilia, penultimo: "A Reggio ci aspetta una partita di A2. Mi aspetto un avversario con l’acqua alla gola e col coltello fra i denti. Per i nostri avversari sarà una partita molto importante. Noi, a questo punto, giocheremo per i playoff". Bonitta, che domenica ha schierato di nuovo Mancini al palleggio, ha poi svelato i motivi che lo avevano spinto ad affidare la cabina di regia a Monopoli nelle 4 giornate precedenti: "La scelta di Mancini adesso è definitiva. Ha attraversato un momento complicato dal punto di vista logistico, fra viaggi, scuola e interrogazioni. Così, ho ritenuto di non ‘bruciarlo’, scegliendo di far giocare un sestetto più esperto e quadrato nelle partite molto sensibili".