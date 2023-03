’Notte del Volley’, al quiz per esperti vincono coach Bonitta e il dirigente Castellucci

Grande successo per ’La Notte del Volley’ la gara a quiz dedicata a tifosi e appassionati di pallavolo andata in scena martedì al Lowengrube. Ventisette le squadre iscritte per un totale di quasi 150 giocatori. Quarantotto le domande che spaziavano dai primordi della Robur Anni Quaranta, ai Settanta dei Vigili, agli Ottanta e Novanta (i più gloriosi con la Teodora e il Messaggero) alle vicende pallavolistiche più recenti e locali. Fra i tavoli ammiratissimi i ragazzi della Consar Rcm al gran completo, reduci dalla clamorosa vittoria di domenica contro la capoclassifica Vibo e – parola di capitan Goi, al microfono della ’Notte del Volley’ – decisi a guadagnarsi la prestigiosa qualificazione ai playoff. Ma tutte rappresentate anche le più prestigiose squadre del passato: dall’Olimpia Teodora (con Zambelli, Pasi e Arfelli), al Messaggero (Margutti e Mambelli, con i tecnici Ricci e Rambelli e i membri di staff Nostini e Bolognesi), alla Nazionale mondiale 2002 (Bonitta e Rinieri), ai ragazzi della RoburCosta promossa in A1 (Corvetta, Tabanelli, Rambelli), alle giovanissime della B2 dell’Olimpia, alla B maschile della PietroPezzi, al gruppo sitting del Piano Terra, oltre a dirigenti, arbitri, collaboratori, tifosi di ogni epoca ed età.

La conduzione di Fausto Peppi si è alternata con domande a video registrate dai big del volley: il grande Kiraly con Gardini, Vullo, Babini, Benelli, Sartoretti, Giani, Lo Bianco, i telecronisti Dallari e Mangifesta e tanti altri. Molti gli omaggi ai tanti amici perduti dal nostro volley che hanno più volte portato i presenti alla commozione e al ricordo struggente. Al pulsante si sono distinti gli "over" potendo contare su una memoria storica che è quasi esclusivamente pura tradizione visiva e orale, perché i supporti televisivi e web in tema di pallavolo sono piuttosto modesti e non danno ai giovani la possibilità di costruire una conoscenza completa. Ha vinto il "Panino Team" guidato dal team manager della Consar Castellucci e da coach Bonitta che ha fatto valere la sua anima agonistica, unitamente alle conoscenze di volley maschile, femminile, giovanile, nazionale e internazionale di varie categorie; al secondo posto un gruppo di esperti tifosi chiamati "Beach Boys" e terzi gli "Arbitri", capitanati dall’internazionale Satanassi. Fra i premi materiale offerto dalla squadra di A2, ma anche memorabilia dei tempi del Messaggero, messe a disposizione da Giovanni Mambelli.