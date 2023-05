Nuoto, sfilza di successi Rondinini vince i 400 misti

Sono risultati di prestigio quello ottenuti dal Centro sub nuoto club 2000 di Faenza al 2° Gran prix ‘e-on’ di Lodi. Filippo Rondinini (Juniores) ha vinto nei 400 misti, mentre Francesco Fiorentini (Ragazzi) si è classificato terzo nei 50 dorso. Nella categoria Esordienti, al ‘Camprini’ di Ravenna non sono mancate le medaglie grazie a Gian Carlo Duran (Esordienti A) 2° nei 100 rana oltre che 4° nei 50 stile libero; Filippo Cartilari (Esordienti A) 3° nei 100 rana e 4° nei 100 dorso, Sofia Baraccani (Esordienti B) terza nei 50 rana, con Linda Martelli (Esordienti A) quarta per un soffio nei 100 rana. Al trofeo ‘Primo Maggio’ di Forlì, gli Esordienti C (foto) hanno ottenuto ottimi risultati: Sarah Di Pompeo si è imposta nei 50 stile libero e nei 50 rana; Elena Coveri ha vinto nei 25 farfalla; Emma Alpi si è classificata seconda nei 100 misti; Emanuele Cacciari ha conquistato la medaglia d’argento nei 50 rana e quella di bronzo nei 100 misti.

Bel successo della staffetta 4x50 mista femminile (Giulia Bevoni, Sarah Di Pompeo, Emma Alpi, Elena Coveri) e ottima piazza d’onore per la staffetta 4x50 stile libero maschile (Luca Alpi, Matteo Baldassarri, Davide Coveri, Emanuele Cacciari). Nel settore della pallanuoto, dopo 3 vittorie consecutive, la squadra Master del campionato Uisp ha perso 11-4 a Riccione. In campo giovanile, l’U13 ha vinto 11-5 a Forlì contro la Waterpolo. Conclusasi la fase di qualificazione del Campionato regionale Fin Under 16, il team di Faenza allenato da Piero Calderoni è invece ancora in attesa di conoscere la squadra avversaria che dovrà affrontare la prossima domenica 14 maggio in una delle semifinali dei play-off: si tratterà di Riccione o di Ravenna che si incontreranno mercoledì prossimo maggio alle 21.30 nello spareggio.