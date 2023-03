Oggi a Faenza alle 19

Sfida proibitiva per la Pallamano Romagna questa sera (ore 19) al PalaCattani di Faenza contro la seconda della classe, il Conversano. Assieme alla capolista Brixen, avanti di 6 punti, e al Merano (quarto), Conversano e Fasano al momento sarebbero le quattro formazioni ammesse alla post season che vale lo scudetto. Al contrario, la Pallamano Romagna, con 4 punti è all’ultimo posto della classifica anche se si giocherà la salvezza in un comunque difficile playout, visto che il Campus Italia ha già fatto sapere che, comunque finisca la massima serie, la prossima stagione giocherà in A Silver. I baresi, sono la seconda formazione più titolata d’Italia, con i loro 7 scudetti e in questo torneo stanno mostrando una difesa davvero ermetica, la migliore della Serie A con appena 481 gol subiti in 21 partite con i 584 che non ne fanno il miglior attacco ma la rendono una squadra equilibrata. Programma serie A Gold: Fondi-Carpi, Secchia Rubiera-Campus Italia, Fasano-Bozen e Merano-Albatro (ore 18); Sassari-Pressano (ore 18,30); Brixen-C. Magnago e Pallamano Romagna-Conversano (ore 19). Classifica: Brixen 39; Conversano, Fasano 33; Merano 32; Sassari 29; Pressano 25; Bozen 24; C. Magnago 23; Albatro 15; Fondi 14; Carpi 7; Rubiera 6; Campus Italia 5; Pallamano Romagna 4.