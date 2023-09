Oggi in campo la Riolese Sportiva. Il San Potito in missione a Villa Prati

Da questa stagione anche in Seconda sono previsti gli anticipi del sabato e nel girone M si gioca a Riolo, tra la locale Riolese Sportiva e l’Amaranto Castel Guelfo. In questo gruppo l’Only Sport Alfonsine deve rimediare ai punti persi dal giudice sportivo dopo aver vinto invece sul campo contro il San Potito: affronterà, però, in trasferta il Vita Granarolo, reduce dalla bella vittoria di Bagnacavallo.

Proprio il San Potito ha la possibilità di restare in testa al campionato, dovendo affrontare a Villa Prati il Centro Erika Lavezzola, sconfitto al primo turno. Nel girone N, invece, oggi il Porto Fuori se la vedrà col Fornace Zarattini. La Stella Rossa è alla ricerca dei primi punti e ospita il Valmontone – ex Castrocaro – del capocannoniere Papis, capace di segnare 4 gol al debutto nella goleada della sua squadra contro il San Zaccaria, in campo contro il Deportivo Roncadello. Il programma (2ª giornata, ore 15,30). Girone M: Riolese-C. Guelfo. Domani: Palazzuolo-B. Tuliero, Voltanese-Bagnara, San Rocco-Conselice, S. Potito-C. Erika, Vis Faventia-Bagnacavallo, Vita-Only Sport. Classifica: Vis Faventia, S. Potito, C. Guelfo, Vita, Bagnara, B. Tuliero, Palazzuolo 3; C. Erika, R. Voltanese, Riolese, Bagnacavallo, S. Rocco, Conselice, Only Sport 0. Girone N: P. Fuori-F. Zarattini. Domani: Marina-Godo, Real-Gs Romagna, St. Rossa-Valmontone, S. Zaccaria-Dep. Roncadello, S. Pancrazio-Fiumanese, Vecchiazzano-Low Street. Classifica: Valmontone, Vecchiazzano, Fiumanese, S. Pancrazio, P. Fuori, Low Street 3; Gs Romagna, Marina 1; Real, Godo, F. Zarattini, St. Rossa, Dep. Roncadello, S. Zaccaria 0.

u.b.