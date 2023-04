Oggi in campo per gli ultimi verdetti Gare cruciali per playoff e salvezza

Ultima giornata, in Seconda Categoria per i due gironi che vedono coinvolte le formazioni ravennati. Già decise le promozioni dei forlivesi dell’Edelweiss (girone M) e dei bolognesi della Dozzese (gruppo I) si lotta soprattutto per entrare in zona playoff o per evitare la retrocessione. Nel girone M è già certo del secondo posto il Modigliana che ospita il San Potito, al momento ultimo con 15 punti assieme al Brisighella che ospita il Low Street Ponte Nuovo, già sicuro del quarto posto e senza possibilità di arrivare terzo. In caso di doppia vittoria delle pericolanti si salverebbe il Brisighella, in vantaggio negli scontri diretti. Tuttavia, in caso di doppia sconfitta potrebbero retrocedere entrambe se il Lugo vincesse a Fornace Zarattini, visto che andrebbe a +7, il divario necessario per evitare i playout. Nel girone I, invece, il Real Faenza fa visita allo Sporting Valsanterno in attesa di giocare soltanto la finale dei playoff con il Tozzona Pedagna – a Imola – il prossimo 7 maggio. Ma per farlo deve mantenere il vantaggio attuale sullo Sporting Pianorese che fa visita al già salvo Borgo Tuliero. Programma Seconda Categoria (26ª giornata, ore 15,30). Girone M: Brisighella-Low Street, Edelweiss Jolly-Gs Romagna, F. Zarattini-Lugo, Palazzuolo-S. Zaccaria, P. Fuori-Vecchiazzano, S. Pancrazio-Godo, S. Potito-Modigliana. Classifica: Edelweiss Jolly 63; Modigliana 56; S. Zaccaria 52; Low Street 49; Godo 38; Palazzuolo 36; P. Fuori 32; F. Zarattini, Gs Romagna 31; S. Pancrazio, Vecchiazzano 25; Lugo 19; Brisighella, S. Potito 15. Girone I: Bagnara-Dozzese, B. Tuliero-Sp. Pianorese, Jcr Juvenilia-O. Claterna, S. Lazzaro-Murri, Sp. Valsanterno-R. Faenza, St. Azzurra-Atl. Mazzini, T. Pedagna-C. Guelfo. Classifica: Dozzese 64; T. Pedagna 53; R. Faenza 47; Sp. Pianorese 38; Bagnara 37; Murri 36; Jcr Juvenilia 34; Sp. Valsanterno, B. Tuliero 33; O. Claterna 30; C. Guelfo 29; St. Azzurra 21; Atl. Mazzini 20; S. Lazzaro 17.

u.b.