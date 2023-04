"Oggi la gara più importante della stagione"

L’OraSì attende questa sera la Kienergia Rieti alle 18 al Pala De André per un match che ha il sapore di una finale. Vincere e continuare a sperare nella salvezza o perdere e rimanere da soli in fondo alla classifica con un piede in serie B. È questo il bivio di fronte al quale si trovano questa sera Musso e compagni, consapevoli che la strada da percorrere è solo una. Vincere significherebbe rialzare la testa in classifica, mettersi alle spalle una diretta concorrente e prendere l’abbrivio per andare a cercare l’exploit in casa della Stella Azzurra fra sette giorni. Viceversa, perdere avrebbe il sapore della disfatta poiché lascerebbe l’OraSì all’ultimo posto della classifica, con l’obbligo di vincere sempre per ottenere almeno i playout. Anche perché i giallorossi si trovano in svantaggio nella differenza canestri con Mantova e Chieti e, per il momento, 0-1 con Cremona e Casale Monferrato e sarebbero penalizzati in una eventuale classifica avulsa. La sconfitta quindi è uno scenario da evitare assolutamente. Lo sa bene coach Lotesoriere che afferma: "Quella con Rieti è per noi la gara più importante della stagione, praticamente un dentro o fuori".

Parole già sentite da parte del tecnico pugliese nel corso di questa stagione, ma mai così calzanti. "Abbiamo in animo tanta rabbia per l’epilogo dell’ultima gara giocata in casa a Ravenna contro la Juvi Cremona – prosegue –, daremo tutto con i giocatori che abbiamo a disposizione per provare a restare vivi nella lotta salvezza". Non ci sarà Vrankic il quale sta recuperando dalla distorsione alla caviglia e non sarà a disposizione prima di lunedì. Nel corso della prossima settimana lo staff proverà a rimetterlo in forma per giocare domenica prossima a Roma, ma con Rieti gli uomini sono contati. Assenza pesante quella del lungo americano, soprattutto considerando la fisicità e l’aggressività della squadra di Ruggieri, accresciuta dalla necessità di fare punti. Qualche centimetro e qualche chilo in più nella battaglia sul pitturato avrebbero fatto comodo a Lotesoriere per cercare di arginare in qualche modo Tucker.

Rieti infatti presenta una buona propensione a rimbalzo e gran parte del merito va al lungo statunitense che sta viaggiando in doppia doppia a ogni partita. Meno produttivo l’altro americano Jordan Geist. Martoriato dagli infortuni, Geist non è mai riuscito a trovare continuità di rendimento. È tornato a disposizione domenica scorsa contro San Severo e questa sera sarà regolarmente in campo. L’attacco di Rieti punge poco: nel girone salvezza sta tirando col 38% da 2 e il 31% da 3, per una media di 65 punti a partita. La difesa sarà quindi la chiave di volta della partita dell’OraSì, anche mettendo in conto qualche blackout offensivo che potrebbe capitare. Un’OraSì che sarà trascinata dal calore di un pubblico che si sta mobilitando per riempire il palazzetto e dimostrare che la piazza ci crede.

Stefano Pece