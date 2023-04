"Oggi non sbaglieremo atteggiamento"

Neppure il tempo di pensare al fine settimana calcistico e ai suoi risultati che il Ravenna e l’intera serie D tornano oggi (ore 15 stadio Benelli) in campo per la 34ª giornata. Poi si penserà la domenica dopo Pasqua per il rush finale per promozione e playoff, ma anche per evitare retrocessione e playout. L’avversario dei giallorossi è invischiato proprio nei bassifondi della graduatoria: se il campionato fisse oggi, sarebbe retrocessa in Eccellenza. Dunque sulla carta non dovrebbero esserci problemi per il Ravenna che di punti ne ha 22 in più. "Peccato che non si giochi sulla carta – dice il tecnico del Ravenna, Massimo Gadda – ma sul campo. Il nostro avversario è una squadra che ha bisogno di punti e quindi sarà, come sempre del resto, una partita difficile che nasconde molte insidie. Dovremo cercare di giocare bene e di vincerla ma sappiamo che non sarà facile: questo campionato è sempre stato ricco di risultati sorprendenti. Ma credo che sotto l’aspetto dell’attenzione e della concentrazione siamo pronti". Mentre lo scorso anno la Bagnolese si è salvata – ai playout – facendo dello stadio di casa un fortino, quest’anno ha diviso equamente i punti ottenuti tra gare domestiche e viaggi. Inoltre la formazione reggiana è imbattuta da tre partite consecutive nelle quali ha ottenuto altrettanti pareggi: due 0-0 casalinghi contro Real Forte Querceta e Corticella, nonché un 2-2 a Scandicci. La squadra gioca spesso con il trequartista, quasi sempre col 4-3-1-2 ed è stata comunque in grado di vincere o pareggiare metà delle gare.

"La Bagnolese – prosegue – non deve essere uno spauracchio però dobbiamo state attentissimi. Quando si arriva alla fine della stagione, non dico che i valori si azzerano ma tutti hanno buoni giocatori e la Bagnolese in attacco ha atleti rapidi. Dobbiamo essere molto umili anche nell’atteggiamento: sono gare che nascondono molte insidie e lo storico del nostro campionato lo conferma. Non abbiamo mai avuto partite facili, probabilmente abbiamo lasciato dei punti per strada quando si pensava che avremmo potuto farne di più. Sono convinto che sul piano dell’atteggiamento non sbaglieremo la partita". Il Ravenna è in buona salute, come ha confermato la trasferta di Budrio, anche se in questo campionato, così equilibrato, i turni infrasettimanali riservano sempre sorprese. "Guidone, ovviamente – conclude – è a disposizione, dopo aver scontato la squalifica. Ci mancano Grazioli e Rinaldi mentre gli altri sono tutti recuperati, compreso Tabanelli: credo uno spezzone di partita ce lo possa garantire".

Probabile formazione Ravenna (5-3-2): Venturini; Lisi, Tafa, Milani, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Spinosa; Marangon, Guidone. All. Gadda. Programma serie D. Girone D (34ª giornata, ore 15): Aglianese-Forlì, Correggese-United Riccione, Corticella-Pistoiese, Fanfulla-Mezzolara, Lentigione-Prato, Ravenna-Bagnolese, Real Forte Querceta-Salsomaggiore, Sammaurese-Sant’Angelo, Scandicci-Carpi. Domani (ore 15): Crema-Giana Erminio. Classifica: Pistoiese 68; Giana Erminio 67; Forlì 53; Ravenna 52; Carpi 51; Real Forte Querceta, Corticella, United Riccione 47; Sammaurese, Aglianese 46; Fanfulla 45; Crema 44; Prato* 42; Lentigione, Mezzolara 41; Sant’Angelo 38; Correggese 37; Scandicci 32; Bagnolese 30; Salsomaggiore 12.

Ugo Bentivogli