Oggi pomeriggio triangolare al PalaBubani. Fenix contro Portuali Ravenna e Team Bologna

Prove generali di campionato al PalaBubani. Oggi pomeriggio l’impianto faentino ospiterà un triangolare di pallavolo femminile con squadre di serie C, in vista dell’inizio del campionato che partirà la prossima settimana. In campo scenderanno Fenix Faenza, Portuali Ravenna e Volley Team Bologna. Questo il programma: ore 15.30: Ravenna – Faenza; ore 17.30: Ravenna –Bologna; ore 19.30: Faenza–Bologna.

Fenix e Portuali si ritroveranno venerdì alle 21.15 ancora al PalaBubani nel match d’esordio del girone C. Le faentine sono reduci dalla sconfitta in amichevole contro la Libertas Forlì (formazione di serie C) persa 1-3 (22-25; 25-21; 16-25; 24-26). Il tabellino di Faenza Alberti 3, Goni 7, Bertoni 0, Solaroli 5, Francesconi 5, Gorini 4, Betti 8, Emiliani 9, Cavallari 4, Guardigli 2, Maines 1, Seganti (L2), Zoli (L1). All.: Manca