Ora Gadda ha alternative E ritrova l’attacco titolare

Non si può certo parlare di abbondanza, ma, quantomeno, ora, un paio di alternative, mister Gadda le può gestire. È un Ravenna deciso a cancellare lo scivolone di Forte dei Marmi, quello che sta ultimando la preparazione in vista del derby di domenica al Benelli contro l’United Riccione. Derby peraltro d’alta quota, che mette in palio punti pesantissimi in chiave playoff, visto che gli ospiti – allenati dal ravennate Mattia Gori e guidati in attacco dall’ex Mokulu – sono saliti di nuovo al 5° posto, scalzando proprio il Ravenna, ora a -1. Le buone notizie arrivano dall’infermeria.

Dopo aver avuto anche 8 giocatori contemporaneamente fuori causa per infortuni e squalifiche, ora, la ‘temperatura’ è salita a -4. Posto che per Rinaldi (operazione a collaterale e coricato) la stagione è finita, e che per Pipicella (lesione al bicipite femorale della coscia destra) ancora non è possibile fare previsioni, qualche spiraglio si intravede per Boccardi (lesione muscolare al flessore), che si sta allenando col gruppo, ma che comunque non sarà disponibile per domenica. Altre due settimane di stop attendono invece Spinosa (lesione crociato posteriore), che comunque sta effettuando un lavoro specifico di riabilitazione. Per domenica tornerà comunque disponibile la coppia di attaccanti titolare. Capitan Guidone ha smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto al forfait per la trasferta contro il Real Forte Querceta, mentre Marangon (6 reti) ha saldato il conto con la giustizia sportiva e potrà rimettersi al servizio della squadra. Il bomber di Porto Tolle, dopo aver saltato per squalifica le gare del girone di andata contro Fanfulla (1-1) e Crema (successo corsaro 1-2), è stato costretto a disertare per lo stesso motivo i match contro Correggese (0-0) e Real Forte Querceta (ko 3-2). Luciani e Spezzano per la difesa, sono le alternative. Lisi, Lussignoli e Tabanelli si contendono la maglia di mezzala. Ndreca e Melandri potrebbero partire di nuovo dalla panchina. Ecco pronto il ‘tesoretto’ che mister Gadda potrà gestire, sia nelle scelte per l’undici titolare, sia per la gestione del match in corso d’opera. La difesa è praticamente fatta: Venturini in porta; Grazioli e D’Orsi sugli esterni; Tafa, Milani e Magnanini al centro. A centrocampo invece, Capece play e Abbey mezzala sono sicuri del posto.

Nel frattempo è stata attivata la prevendita per domenica. Online sul circuito vivaticket; in presenza al bar Revenge e da Desiderando viaggiare, sono disponibili i tagliandi a prezzo scontato: tribuna Corvetta 25 euro invece di 30; tribuna laterale 15 invece di 18; parterre 12 invece di 15; curva Mero 8 euro invece di 10. Fra le promozioni, si segnala quella riservata agli under 18 che, compilando entro la mezzanotte di oggi il form sul sito del Ravenna Fc, potranno usufruire del biglietto omaggio in curva.