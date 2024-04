OraSì Basket Ravenna torna a vincere fuori casa contro l'Umana Chiusi.Terzo posto blindato

Ravenna, 27 marzo 2022 - L'OraSì torna alla vittoria esterna che mancava dal 30 gennaio e si prende in un colpo solo 6 punti di distacco sull'Umana Chiusi e il vantaggio della differenza canestri nel doppio confronto: 75-85 il risultato. Grande prova di gruppo soprattutto in chiave difensiva dove l'OraSì, dopo un primo tempo di sofferenza, prende le misure all'avversario chiudendogli in faccia tutte le porte. Ottima anche la circolazione di palla che manda a referto tanti protagonisti diversi. Terzo posto blindato almeno per quanto riguarda la regular season e ora sotto con Scafati.

L'Umana si prende l'avvio del primo quarto, Ravenna tutto il resto. 5-0 dei toscani in un minuto con punti di Musso e Pollone, ma l'OraSì è più intensa e più concentrata e mette a segno un parziale di 15-2 che ribalta completamente il punteggio. È una tripla di Arnaldo ad ispirare il momento, presto imitato da Cinciarini e Tilghman per il 7-15. Questa volta la zona dell'Umana non sorprende l'OraSì che sfrutta gli spazi aperti per mandare a bersaglio ottimi tiri. Chiusi allora si mette a ragionare di più sul gioco e cresce soprattutto a rimbalzo offensivo nel finale del quarto, riducendo il distacco, e sfruttando anche i tiri liberi, 17-21.

Ravenna accusa il colpo e nel secondo quarto si fa prendere in mezzo dal gioco dei toscani. Chiusi alza l'intensità difensiva, pressa a tutto campo e sporca diversi palloni ai giallorossi mandandoli in confusione. Stavolta il parziale è dei toscani, ed è di 11-0, aperto da una tripla di Criconia e portato avanti da Medford e Wilson. In questo modo l'Umana riesce a mettere anche il naso avanti, trovando il +6, sul 34-28. L'OraSì si adatta alla difesa a tutto campo degli avversari e si prende un piccolo controparziale che le permette di rimettere la gara in parità, 34-34. In quest'ultima azione c'è la mano del nuovo arrivato Benetti che corregge un proprio errore recuperando palla e servendola a Berdini per la tripla del pareggio. Al 20' è 38-37 Chiusi ma la gara è apertissima.

L'equilibrio regge per gran parte del terzo periodo, con le difese che dominano agevolmente sugli attacchi. È Chiusi la prima a provare il break con due triple di Wilson e Criconia nate da transizioni in campo aperto, triple che valgono il 50-44. Ravenna risponde alla stessa maniera con Simioni, sfidato al tiro dalla zona toscana. Il lungo giallorosso sfrutta tutte le occasioni e ne mette tre per il 52-55, un margine minimo che l'OraSì conserva fino al 30'.

Nel quarto periodo Ravenna alza l'intensità in difesa. I giallorossi intasano l'area chiudendo la via ai padroni di casa i quali ricavano pochissimo anche dal tiro da tre. Per vedere un canestro dell'Umana bisogna aspettare 3 minuti ed è di Wilson dalla lunetta, ma nel frattempo l'OraSì è scappata via sul +12 grazie a una brillante circolazione di palla che mette in luce tanti protagonisti diversi. Chiusi prova a restare in scia sfruttando i centimetri di Ancellotti sui rimbalzi offensivi ma i compagni gli offrono un aiuto piuttosto scarso. Il vantaggio di Ravenna si aggira fra i 12 e i 14 punti e nel finale l'Umana prova a giocare solo per la differenza canestri. la formazione romagnola infatti è padrona del gioco e ormai la gara è in ghiaccio, ma l'OraSì vuole tutto e si prende anche la differenza punti.

Il tabellino

Umana Chiusi 75 OraSì Ravenna 85 CHIUSI: Musso 10 (5/8, 0/4), Wilson 16 (4/7, 2/7), Criconia 9 (2/4, 1/4), Medford 13 (3/9, 0/7), Pollone 11 (0/2, 3/7), Fratto 2 (1/3, 0/1), Cavallaro ne, Ancellotti 12 (4/6, 0/1), Possamai (0/2), Biancotto 2 (1/1).All. Bassi. RAVENNA: Denegri 7 (0/2, 1/3), Simioni 12 (1/3, 3/7), Tilghman 14 (4/11, 1/1), Cinciarini 16 (4/8, 2/5), Sullivan 18 (6/12, 2/4), Arnaldo 6 (0/1, 2/3), Benetti, Martini ne, Gazzotti 2 (1/1), Berdini 10 (1/1, 2/2). All. Lotesoriere. Arbitri: Valleriani, Bartolomeo, d'Amato. Note - Parziali: 17-21, 38-37, 57-58 Tiri da due: Chiusi 20/42, Ravenna 17/39 Tiri da tre: Chiusi 6/31, Ravenna 13/25 Tiri liberi: Chiusi 17/21, Ravenna 12/17