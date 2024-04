Eroica OraSì, stende Pistoia 93-82 e vola in semifinale di Coppa Italia

Chieti, 11 marzo 2022 - Eroica. Non c’è altra parola per descrivere l’OraSì. Decimata, sofferente, affaticata, ma mai doma, la formazione giallorossa si prende una vittoria di personalità, grinta e carattere accedendo alle semifinali di Coppa Italia contro ogni pronostico per 93-82 su una Pistoia frastornata e un po’ troppo molle.

Impareggiabili i quattro senior Tilghman, Simioni, Gazzotti e Denegri, tutti in campo per oltre 35 minuti insieme a un manipolo di ragazzini che comunque fa il suo dovere con diligenza e consapevolezza del proprio ruolo. L’americano ne mette 42 ed è un record personale e per la manifestazione, mentre Simioni segna 7 delle 10 triple della squadra e anche questo è un record. Cosa chiedere di più?

Oggi alle 15.30 sfida con Udine.. All’ultimo momento anche il febbricitante Sullivan si aggiunge al lungo elenco di indisponibili lasciando soltanto Tilghman, Denegri, Simioni e Gazzotti della rotazione principale. Tuttavia l’OraSì parte spavalda e si costruisce discrete azioni offensive con tanti tiri da 3 presi soprattutto da Simioni. In difesa invece deve concedere qualcosa e Pistoia prende un buon vantaggio con gli attacchi al ferro. Sono Riisma e Magro a scavare il primo solco, 15-21. Coach Zambelli chiama timeout e mette la squadra a zona per proteggere i suoi dal rischio falli e costringere la formazione toscana lontana dal pitturato. La scelta funziona e sui ribaltamenti di fronte Simioni colpisce da 3 come un cecchino permettendo a Ravenna di prendersi il primo quarto, 25-23.

Ma l’OraSì non si ferma qui. Sfruttando una difesa toscana un po’ pigra, la formazione romagnola va perfino in fuga. Simioni mette nel sacco la sua quinta tripla in 15 minuti e Tilghman penetra con atletismo e personalità nella difesa avversaria senza che gli avversari riescano a fermarlo. Dall’altra parte solo Saccaggi sembra centrato sulla gara, ma è l’OraSì a fare l’andatura: 36-30 al 15’.

Tilghman non sente la fatica e si butta dentro per altri 5 punti personali con tanto di fallo subito e gita in lunetta. L’OraSì tocca il +12 sul 43-31 prima di subire il ritorno della Giorgio Tesi architettato da Magro, Davis e Saccaggi. Si va al riposo lungo con Ravenna sul +6 ma con Tilghman, Simioni e Gazzotti che sono rimasti in campo per tutti e 20 i minuti e Denegri per 18.

Poco male. Chi si aspettava un’OraSì a corto di fiato resta deluso. È proprio la formazione r omagnola a prendersi la ribalta all’inizio del terzo periodo. Gazzotti segna tre liberi e Tilghman vince l’ennesimo uno contro uno per il nuovo +11, 50-39.

La difesa della Giorgio Tesi proprio non funziona così la formazione toscana prova con l’attacco a rimettersi in carreggiata. Sono ancora Magro e Saccaggi e ispirare l’offensiva. La tripla di Davis vale il pareggio, 52-52, ma poco dopo Denegri lo imita per il nuovo vantaggio concretizzando in parte un antisportivo ottenuto da Tilghman. Fino alla fine del terzo quarto le due squadre si rispondono colpo su colpo. Ravenna resta sempre davanti, ma con Giovannelli fuori per falli e Tilghman che al 30’ ne ha 4. Ma l’americano, come del resto tutti i compagni, è in piena trance agonistica e all’avvio del quarto periodo mette altri 4 punti sbarazzandosi del diretto marcatore con facilità. Simioni invece segna la sua sesta tripla per il 70-61 giallorosso. In difesa i rimbalzi sono tutti di Gazzotti e suo è anche l’assist per la settima tripla di Simioni che vale il +10, 73-63.

La Giorgio Tesi reagisce sfruttando la presenza di Magro sul pitturato in un paio di occasioni tornano a -6 ma è l’ultimo colpo di coda dei pistoiesi. Tilghman e Gazzotti sono padroni del campo, Simioni e Denegri fanno il resto, la forbice torna ad allargarsi e sulle facce dei toscani si dipinge la sorpresa. È l’OraSì ad avanzare nella competizione contro ogni logica.

--------------

OraSì Ravenna 93

Giorgio Tesi Pistoia 82

RAVENNA: Martini 2 (1/1), Siboni, Laghi 2 (1/1, 0/1), Denegri 10 (1/5, 2/6), Simioni 23 (1/2, 7/13), Tilghman 42 (16/23, 1/7), Bellini, Gazzotti 14 (5/8, 0/1), Giovannelli (0/1 da 3). All. Zambelli.

PISTOIA: Saccaggi 15 (4/6, 1/2), Davis 12 (1/3, 2/7), Riisma 9 (3/4, 0/4), Del Chiaro 4 (2/3, 0/2), Utomi 11 (1/2, 3/6), Wheatle 17 (5/7, 1/2), Divac ne, Allinei (0/1, 0/2), Magro 14 (7/8), Della Rosa (0/3 da 3). All. Angella.

Arbitri: Scrima, Miniati, Almerigogna

Note - Parziali: 25-23, 45-39, 63-61. Uscito per falli: Giovannelli

Tiri da due: Ravenna 25/40, Pistoia 23/34

Tiri da tre: Ravenna 10/29, Pistoia 7/28

Tiri liberi: Ravenna 13/15, Pistoia 15/17