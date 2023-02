OraSì, a Cento con la voglia di sorprendere

OraSì con la forza dell’entusiasmo e della ritrovata fiducia nei propri mezzi, Cento con la forza della classifica e la solidità di una progettualità che parte da lontano. Fra poco più di 48 ore (gara domenica alle 20), si affrontano in uno dei tanti derby regionali, due squadre che stanno vivendo un campionato molto differente, ma che stanno attraversando un buon momento. Ravenna viene dal successo di Ferrara, la Tramec da una striscia positiva di tre partite, ma soprattutto da nove vittorie nelle ultime dieci gare. Da fine novembre a oggi, soltanto Rimini ha saputo avere la meglio sui biancorossi di coach Mecacci. E alla Milwaukee Dinelli Arena, soltanto Nardò, il 20 novembre, è riuscita a fare bottino pieno. In casa sua la Tramec non ha fatto sconti.

Ha battuto cinque delle prime sei squadre della classifica avendo la meglio sulla Fortitudo, Pistoia, Udine, Cividale e Rimini, mentre con Forlì giocherà il 19 febbraio. Questa Tramec non è più una sorpresa poiché negli anni ha saputo crescere costantemente scegliendo bene la guida tecnica e di conseguenza i protagonisti sul campo. Dal 2020-21, la stagione post Covid, ovvero dal suo ritorno in serie A2, sotto la guida di Mecacci la formazione emiliana ha sempre centrato obiettivi ogni anno più ambiziosi. Ottava il primo anno alla fine della stagione regolare, con annessa salvezza diretta, sesta l’anno scorso ed eliminata ai quarti playoff da Pistoia in cinque gare, quest’anno la Benedetto XIV punta al bersaglio grosso. Si trova stabilmente fra le prime tre della classifica, che oggettivamente stanno giocando un campionato diverso dalle altre.

Stabilmente fra le prime tre anche nelle statistiche offensive e difensive, oggi la Tramec Cento è senza dubbio una delle corazzate di questo campionato. Tuttavia all’andata l’OraSì ha saputo metterla in difficoltà, cedendo soltanto all’overtime 93-96. E non si trattava certo dell’OraSì fluida e compatta di questi ultimi tempi. Un’OraSì che ha voglia di battere per la prima volta una big del campionato. Il pronostico è senz’altro a favore dei padroni di casa, ma Ravenna può andare a giocare questa sfida senza grandi pressioni, confidando in un turno piuttosto complicato anche per le dirette concorrenti in classifica. Ferrara è impegnata a Forlì, Mantova a Udine, San Severo riceve Pistoia, Nardò riceve Cividale mentre Chiusi e Chieti si affrontano in uno scontro diretto. I precedenti a Cento sono sul 2-1 per Ravenna.

Stefano Pece