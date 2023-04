"OraSì, a Cremona serve un’altra impresa"

L’OraSì sale a Cremona dove questa sera alle ore 21 affronterà la Juvi sul parquet del PalaRadi, sotto la direzione della terna composta da Duccio Maschio, Salvatore Nuara e Christian Mottola. La squadra di Lotesoriere è a caccia del secondo successo del girone salvezza, un successo che sarebbe una nuova boccata di ossigeno e significherebbe raggiungere proprio la squadra lombarda a 10 punti in classifica. Viceversa una sconfitta la allontanerebbe ancora di più dalle posizioni playout essendo, Musso e compagni, ultimi in classifica in solitaria. Uno scenario, quest’ultimo, da evitare assolutamente.

Servirà però tanta attenzione e una solidità mentale mostrata solo a sprazzi nelle partite della seconda fase. La sfida di andata insegna che non bisogna mai abbassare la guardia e che serve maggiore lucidità nelle battute finali. In quell’occasione Ravenna ha dilapidato in 6 minuti un vantaggio di 14 punti, sbagliando tutto quello che si poteva sbagliare in attacco e facendosi abbattere dal talento di Trevon Allen in difesa. Allen sarebbe però dato in dubbio alla vigilia: la sua assenza sarebbe un grosso punto a favore ma il condizionale è quanto mai d’obbligo. Tuttavia la formazione lombarda non è solo Allen e domenica scorsa è stata in grado di battere San Severo anche senza il talento del suo americano, segnando 88 punti con cinque uomini in doppia cifra e dominando la gara a rimbalzo (38-26). Ottime le prove degli italiani con 16 punti di Vincini e Fanti e 15 di Amici. Quest’ultimo non era presente nella gara di andata a Ravenna e sarà quindi un pericolo in più per la difesa bizantina. Cremona è una delle formazioni più offensive del girone salvezza. Segna quasi 80 punti a partita subendone 78.3, ma è molto solida anche a rimbalzo catturandone oltre 36 a partita, 11 dei quali offensivi. Su questa statistica pesa l’impatto di Bryce Douvier, top scorer della squadra e miglior rimbalzista che all’andata ha vinto nettamente il duello col giallorosso Vrankic. Quest’ultimo sarà chiamato a una prova di muscoli e intensità su entrambi i lati del campo. Cremona sa colpire duro anche dall’arco dei 6.75 e ne sa qualcosa proprio Ravenna contro la quale la formazione lombarda ha toccato il 50% di efficienza all’andata, segnando 12 triple su 24 tentativi. È una partita complicata sotto ogni punto di vista, anche perché è sempre dura vincere in trasferta, anche se l’OraSì sarà accompagnata da un manipolo di affezionati.

La vittoria di Roma ha portato a una bella impennata di entusiasmo pertanto i ragazzi di Lotesoriere puntano a ripetere l’impresa. "Affrontiamo una squadra esperta e coesa – afferma il tecnico dei giallorossi –, che sta dimostrando grande valore e ha tanti giocatori di stazza fisica che permettono scelte solide in difesa. Abbiamo voglia di riscatto, ma sappiamo che la gara che ci attende sarà molto più dura di quella disputata all’andata a Ravenna. Abbiamo lavorato tanto per provare ogni giorno a migliorare ciò che serve per tentare un’altra impresa esterna". Le altre gare del girone salvezza sono Stella Azzurra-San Severo, Casale Monferrato-Mantova e Rieti-Chieti.

Stefano Pece