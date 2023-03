OraSì a Mantova: "Vogliamo migliorare ancora"

L’OraSì sale a Mantova dove affronterà gli Stings, sul parquet della Grana Padano Arena alle ore 17, in una partita che vale moltissimo per entrambe le squadre. Il terremoto causato dall’esclusione di Ferrara ha avuto ripercussioni molto più pesanti sui bizantini rispetto ai virgiliani i quali non hanno perso alcun punto in classifica. Ravenna invece è retrocessa di 4 punti ed è caduta in fondo alla graduatoria in compagnia di San Severo, dovendo dire praticamente addio alle velleità di nona posizione. Questa gara quindi vale molto in vista della seconda fase dove, salvo rivolgimenti, sia Ravenna che Mantova saranno iscritte nel girone salvezza con i punti fatti questa sera che andranno a pesare sulla classifica di tale raggruppamento. Lotesoriere si aspetta quindi molti pericoli da questa sfida e riconosce la forza del gruppo lombardo: "Affrontiamo una squadra costruita per ben altri obiettivi – afferma –, lo dimostrano gli ultimi risultati: vincere a Bologna e perdere in casa con Chiusi solo per un tiro rocambolesco, in una gara giocata senza la propria guardia americana, dimostra quanto il roster sia forte". All’andata, in una partita piuttosto brutta, fu Mantova a imporsi sul campo di Cesena, per 71-78. Rispetto a quella sfida però...