OraSì A Rieti si decide la stagione Domenica chi perde scende in B

L’OraSì si è regalata un’altra settimana di passione vincendo la sfida di domenica scorsa con Casale Monferrato, ma non ha avuto nemmeno il tempo di godersi i due punti che già ne arriva un’altra ancora più importante perché chi perde tra Ravenna e Rieti, retrocede in serie B con una giornata di anticipo. "Abbiamo mantenuto vive le speranze almeno fino a domenica prossima – afferma il direttore generale Giorgio Bottaro –, perché nei momenti di difficoltà i ragazzi riescono a mettere in campo lo spirito giusto". Lo stesso spirito sarà necessario anche in terra laziale poiché non basteranno le fiammate dei singoli per vincere una sfida che si presenta difficilissima, ma saranno necessari gioco di squadra, difesa e una grande tenuta fisica ed emotiva.

"C’è la consapevolezza che sia una partita da dentro o fuori – aggiunge Bottaro – e questo vale tanto per noi quanto per loro. Ci siamo guadagnati altri sette giorni di speranza e vogliamo guadagnarne altri sette dopo Rieti". Lo scenario migliore vede l’OraSì vincente insieme a San Severo il che significherebbe chiudere il settimo turno al terzultimo posto. Quello peggiore significa retrocessione con una domenica di anticipo. In due punti c’è tutta la differenza del mondo. "È una situazione stranissima, in linea con la singolarità di tutta la stagione. Pensiamo al ritiro di Ferrara, tanto per fare un esempio: potevamo essere salvi direttamente e invece ci ritroviamo a sperare ogni domenica che il nostro campionato possa proseguire. E non basta vincere a Rieti – rimarca il dg –, poi bisogna battere anche la Stella Azzurra e vincere il playout al meglio delle cinque gare. A ragionare così a lungo termine c’è da spaventarsi, è per quello che diciamo ai ragazzi di pensare a una partita alla volta". La pressione c’è, è inutile negarlo, tutto sta nel vedere come la squadra saprà affrontarla. "È un gruppo eterogeneo nel quale prevalgono i giocatori giovani rispetto agli esperti. I primi si sentono sotto pressione dall’inizio della stagione, sia per le aspettative che avevano sia per le conferme che sperano di ottenere. Bisognerebbe giocare le partite senza condizionamenti: i giocatori esperti spesso riescono a farlo, quelli più giovani a volte si perdono".

In questo senso però alcune notizie confortanti sono arrivate dalla sfida con Casale. "Non parlo spesso dei singoli, ma devo dire che le prestazioni di Giordano e Bartoli sono state importanti. Il loro percorso di crescita sta dando buone conferme, adesso ci aspettiamo che si ripetano". A Rieti servirà tutto l’aiuto possibile. Anche da parte di Vrankic, uscito a causa di una botta al ginocchio che Bottaro assicura non essere nulla di serio. Sarà battaglia vera: "Mi aspetto una gara ruvida nella quale l’animus pugnandi e l’agonismo avranno il predominio sulla parte tecnica. Nonostante le condizioni ambientali avverse che una sfida fuori casa porta con sé, dovremo mantenere i nervi saldi".

