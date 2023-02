"OraSì, a Udine andremo senza paura"

L’OraSì prepara la trasferta di Udine col pieno di convinzione nei propri mezzi. Gli ultimi risultati hanno restituito una classifica interessante, caricando il gruppo giallorosso di entusiasmo. Vittorio Bartoli è partito titolare nella partita con Chiusi, offrendo una prova di buon temperamento. Per lui 7 punti, 6 rimbalzi e un assist, ma soprattutto tanta presenza sul pitturato, testimoniata dai 7 falli subiti nel corso della gara. Quando Lotesoriere ha parlato di crescita della squadra si è riferito soprattutto ai giovani e Bartoli ne è l’esempio lampante. "Personalmente – spiega lo stesso Bartoli –, credo di essere migliorato a livello difensivo sia nelle situazioni di uno contro uno che di squadra. Ma tutta la squadra è cresciuta molto dal punto di vista difensivo. Lo dimostra il fatto che anche quando non facciamo canestro, siamo in grado di frenare la fuga dell’avversario e abbiamo ottenuto due vittorie, con Chiusi e Ferrara, risalendo dalla doppia cifra di svantaggio. Siamo più uniti rispetto al passato".

Anche Vrankic sembra essersi inserito bene. Naturalmente dovrà confermare la buona prova di domenica anche nelle prossime partite, ma l’inizio è stato promettente. Bartoli è stato uno dei primi ad accoglierlo a Ravenna. "Lo conoscevo già poiché ha giocato con mio fratello a Chieti - racconta Bartoli - e quando ho visto che aveva firmato con noi sono stato molto felice perché si tratta di un giocatore intelligente. Migliora chi gli sta attorno e per noi si tratta di un innesto importante". Domenica alle 17 i giallorossi saranno impegnati al PalaCarnera di Udine, dove proveranno a confermare tutte queste sensazioni contro una squadra che non sta vivendo un buon momento. I friulani hanno perso tre delle ultime sei partite, anche con scarti importanti. Al Carnera si esprimono certamente meglio che in trasferta e soltanto le prime tre della classifica sono riuscite a sbancarlo, ma nelle ultime sfide hanno stentato perfino in casa battendo Chiusi, Rimini e Mantova con margini risicati.

"Anche se non si trova nel suo momento migliore, si tratta pur sempre di una squadra molto ben attrezzata. Vincere a Udine non è facile per nessuno. Ci andremo però con la faccia giusta perché le ultime partite ci hanno regalato la fiducia che serve per affrontare questo tipo di prove. Dovremo contrastare la loro fisicità - spiega ancora Bartoli - perché si tratta di una squadra alta, atletica e molto fisica. Noi però abbiamo le armi per competere". Vincere a Udine sarebbe la ciliegina sulla torta di un ottimo febbraio per l’OraSì che si è iscritta di diritto alla competizione per il nono posto in lizza con Ferrara, Chiusi, Mantova e San Severo. "Continuiamo a lavorare con l’obiettivo della salvezza e proveremo a conquistarla in queste ultime cinque partite. Se non saranno sufficienti – conclude –, allora lotteremo nel prossimo girone, ma siamo molto concentrati sull’obiettivo".

Stefano Pece