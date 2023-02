OraSì, a Udine per stupire Ma il ’Carnera’ è un fortino

L’OraSì scende in campo sul parquet del PalaCarnera di Udine per confermare il buonissimo momento di forma che sta attraversando e regalarsi la prima vittoria ai danni di una delle prime quattro della classifica. Cosa che non è ancora riuscita ai giallorossi in questa stagione. Palla a due alle ore 17 sotto la direzione della terna composta da Boscolo, Terranova e Maschietto. La gara sarà visibile in diretta e in chiaro su ÈTv Rete 7, canale 10 del digitale terrestre. Lotesoriere sceglie queste parole per presentare la sfida: "Affrontiamo un roster con tanti giocatori di categoria superiore e con una fisicità importante per noi – afferma –. Proveremo con tutte le nostre forze e con un grande lavoro di squadra a colmare il più possibile il gap tecnico, fisico e di profondità del roster, per essere competitivi per tutti i quaranta minuti di partita". E a guardare i nomi presenti in rosa effettivamente, la Old Wild West Udine non sembrerebbe avere punti deboli, ma la situazione dell’infermeria non fa sorridere i bianconeri. I due americani Sherrill e Briscoe hanno saltato la partita di domenica scorsa a Pistoia e non sembra che possano farcela nemmeno con Ravenna. Si tratta di due elementi che insieme portano alla causa 35 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di media, mentre Cusin dovrebbe essere della partita, ma con qualche acciacco. Il roster friulano resta comunque di tutto rispetto sia per lunghezza che per qualità, anche senza i due americani con l’ex azzurro Alessandro Gentile a fare da traino a un gruppo di italiani molto esperto. Diego Monaldi, Raphael Gaspardo, Michele Antonutti, Francesco Pellegrino e Vittorio Nobile sono tutti giocatori intorno ai 30 anni che conoscono a meraviglia la categoria e hanno esperienza da vendere. Al Carnera la Old Wild West ha vinto sette gare su dieci, perdendo soltanto con le prime tre della classifica. È una squadra che predilige il gioco interno nel quale va a segno col 50% dell’efficienza. Infatti è la squadra che tira meno da tre di tutto il campionato, 20.4 volte in media, ancora meno dell’OraSì che tenta quasi 21 tiri a partita. Per l’OraSì si tratta della prima salita di una corsa a cinque tappe per la salvezza diretta. Insieme a Ferrara-Cividale, i giallorossi giocheranno in anticipo di un’ora rispetto a molte delle dirette concorrenti, quindi con la testa libera da eventuali calcoli matematici. Ma la domenica è densa di incroci che interessano da vicino tutte e cinque le squadre impegnate in questa corsa. Questi sono San Severo-Nardò, Fortitudo Bologna-Mantova e Chiusi-Pistoia.

Stefano Pece