OraSì, c’è l’attacco di Nardò da fermare

Diciassettesimo turno di campionato in serie A2 che coincide per l’OraSì con la trasferta più lunga della stagione. I giallorossi sono impegnati oggi alle 17 a Nardò sul campo della HDL che all’andata hanno battuto per 82-79, mostrando grinta e carattere. Le stesse che saranno necessarie oggi per avere la meglio su una squadra senza dubbio in salute, al netto delle ultime due sconfitte consecutive. Nardò viene infatti dal ko rimediato a Mantova, che ha smorzato un po’ il buonissimo momento che stava attraversando. Dopo un inizio di campionato disastroso infatti, con tanto di malumori del presidente e del tifo, la formazione allenata da coach Di Carlo ha avuto un’impennata di rendimento, tra novembre e dicembre, che l’ha portata a vincere 7 partite e ad accaparrarsi l’ottavo posto in classifica.

Ha vinto facendo anche scalpi importanti come quelli di Cento e Udine. Lo ha fatto a suon di punti, facendo valere il proprio potenziale offensivo che è tra i migliori della A2. La formazione pugliese viaggia infatti a oltre 81 punti di media, risultando il migliore attacco del girone Rosso ed è forte anche a rimbalzo: con 38.6 carambole raccolte a ogni partita è la terza del campionato in questa statistica. Coach Lotesoriere è ben consapevole delle insidie che va ad affrontare la sua squadra: "Andiamo a Nardò consci di affrontare il miglior attacco del campionato e una formazione dal diffuso talento offensivo, ma che ha anche dimostrato di lottare con un’anima e una precisa identità".

Al già notevole numero di bocche da fuoco, la società ha aggiunto il cannoniere Russ Smith, uno che viaggia a oltre 25 punti a partita. Il rovescio della medaglia è che in difesa la formazione di Di Carlo concede parecchio, incassando infatti quasi 82 punti a partita. L’OraSì dovrà approfittare di questa caratteristica sfruttando la capacità di segnare che ha evidenziato spesso durante la stagione, mantenendo però alta l’attenzione in difesa. Il gruppo di Lotesoriere è ancora a caccia del primo successo esterno e ha un saldo negativo di 0-7.

"Dal nostro punto di vista il cammino fuori casa è al momento totalmente deficitario – ammette il tecnico –, perché abbiamo portato a casa solamente qualche buona prestazione, ma mai i due punti. Lavoriamo per diventare più solidi fuori casa e il nostro obiettivo è cambiare marcia prima di tutto a livello di prestazione, sapendo che tutte le partite contano e che dobbiamo cominciare a far punti anche in trasferta". Una curiosità legata al coach dell’OraSì: questa estate la società leccese lo aveva corteggiato insistentemente, offrendogli la panchina della squadra, ma il tecnico brindisino, dopo un periodo di riflessione, ha deciso di sposare la causa giallorossa rimanendo a Ravenna per altri due anni. Arbitra la gara la terna composta da Andrea Chersicla, Valerio Salustri e Andrea Coraggio.

Stefano Pece