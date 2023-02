OraSì, cercasi colpaccio A Udine vincono solo i big

Inizia domani la corsa a cinque per il nono posto che vale la salvezza diretta poiché solo una tra Ferrara, Chiusi, Ravenna, Mantova e San Severo potrà tirare un sospiro di sollievo il 26 marzo alla fine della regular season, mentre le altre quattro saranno costrette a giocarsi la salvezza nel girone playout. L’OraSì prepara la volata con la consapevolezza di essere una delle formazioni che stanno meglio dal punto di vista tecnico e mentale. "È da diverse settimane ormai che ci alleniamo intensamente – spiega Tommaso Oxilia

–, sicuramente la vittoria contro Chiusi ci ha permesso di lavorare in maniera più serena e con il morale alto in vista di una partita dura e di quello che sarà un periodo molto impegnativo". Dopo diverse prestazioni in cui il suo lavoro si era concentrato prevalentemente sulla fase difensiva, contro Chiusi Tommy Oxilia è riuscito a brillare anche in attacco, sfiorando la doppia cifra con 9 punti e il 75% da due. Il tutto impreziosito da 5 rimbalzi e 3 assist.

Una prestazione in linea con l’Oxilia versione 2021-22 che fa ben sperare per il finale della stagione. Dopo il lungo infortunio infatti, il jolly giallorosso sta cercando di tornare a essere quel giocatore affidabile che era stato nelle stagioni precedenti, capace di marcare tutti i ruoli e dare pochi punti di riferimento in attacco agli avversari. "Sto lavorando sodo per tornare al 100% e farmi trovare pronto. Per quanto riguarda la prestazione contro Chiusi sono contento che i risultati di questo mio lavoro si siano visti, anche sotto forma di un buon ritmo in attacco". A Udine (ore 17), servirà la migliore versione dell’OraSì per avere la meglio su una squadra che ha costruito gran parte della propria classifica al Carnera. Soltanto Cento, Pistoia e Forlì, ovvero le prime tre, hanno vinto sul parquet dei friulani. Ma l’OraSì ha voglia di regalare la prima grande sorpresa della stagione contro una big, dopo averla solo sfiorata diverse volte in passato, anche contro la stessa Udine nella gara di andata. Finì 76-82 per i bianconeri dopo che Ravenna aveva ricucito fino al -3 a 55 secondi dalla sirena. L’OraSì di oggi, se non altro, ha le armi per competere e per tentare di coltivare il sogno. "Niente è impossibile – conferma Oxilia –, ma chiaramente per provarci dovremo lottare ogni minuto tutti insieme. Mi aspetto infatti una partita tosta contro una squadra di altissimo livello. Noi andiamo lì consapevoli delle loro qualità e della loro forza, ma con la voglia di farcela.

Tatticamente dovremo essere bravi in difesa a limitare il loro talento offensivo, mentre dall’altra parte del campo dobbiamo giocare assieme di squadra in attacco".

Stefano Pece